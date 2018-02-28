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貴陽拚大數據產業 攜手印度

2018-02-28 02:56聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

第一個大陸國家大數據綜合試驗區核心區的貴陽市，全力發展數據經濟，打造「中國數谷」。

為補齊人才不足，近來貴陽與印度開展多項合作，充分引進外部人力和數據等資源。

雲上貴州大數據（集團）有限公司董事長康克岩分析，不能關起門來搞大數據。相比北京中關村，貴陽要達到同樣的人才聚集效應不現實，只能另闢蹊徑。

新華社報導，去年６月，貴州在素有「小矽谷」之稱的印度班加羅爾，舉辦大數據發展推介會。11月底雲上貴州（班加羅爾）大數據協同創新中心隨即掛牌運營。

雲上貴州公司執行長馬文毅說，印度擁有豐富的軟件信息服務資源和人力資源，專業素質和性價比都很高，是我們快速補充人才欠缺的一個捷徑。

他指出，公司已攜手印度軟件和服務業企業行業協會（NASSCOM）、印度國家信息學院（NIIT）等機構，以充分引進外部IT軟件和人才資源。

馬文毅說，NASSCOM擁有2000多家規模企業，NIIT是全球最大的IT教育機構，今後將邀請印度專家到貴州開展培訓，省內的也要出去學習。

「這段時間，在大數據教育實訓基地的學習讓我收穫頗豐，既開拓視野，也提高了職業素養。」在日前貴陽大數據教育實訓基地企業班的畢業典禮上，學員楊麗婷說。和她一樣，300餘名企業代表獲得印度國家信息學院NIIT軟件工程師認證證書。

2017年貴陽市與NIIT簽訂戰略合作協議，貴陽大數據教育實訓基地是合作內容之一。該基地開展廣泛調研，徵求培訓需求，不少企業表示，希望了解如何運用大數據推動實體經濟發展。基地為高新技術企業「量身定製」大數據＋智能製造、實體經濟、全域旅遊等一系列課程。

實訓基地從2017年1月運營以來，截至目前累計開班37個，培訓3313人，受到廣泛好評。今年2月，貴陽市政府也與NASSCOM簽署合作框架協議，繼續加強雙方在軟件和信息技術領域的交流與合作。

貴陽市長陳晏表示，雙方合作將為貴陽發展大數據產業注入強勁動力，引領經濟社會高品質發展。印度軟件和服務業企業行業協會總監、新興市場負責人加甘．薩巴瓦爾說，這次雙方合作具里程碑意義。

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