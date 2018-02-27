親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

松菸下午再傳槍聲 成近來第3起

不怕「正晶」告 蔡正元再酸：愛台灣卻生美國人

大陸快遞業務量 連續4年位居世界第一

2018-02-27 15:31聯合報 記者杜宗熹╱即時報導

大陸國家郵政局局長馬軍勝今日表示，大陸快遞業務量的規模已經連續4年位居世界第一。去年全國快遞業務量完成了400.6億件，是2007年的33.4倍，10年內每年的年均年成長率達到了42%。

中新社報導，大陸國務院新聞辦公室今日舉行國務院政策例行記者會，國家郵政局局長馬軍勝和大陸國務院法制辦有關負責人，對外界介紹《快遞暫行條例》和大陸快遞業發展相關情況。

馬軍勝說，從2007年到今年，大陸的快遞業由小到大迅猛發展，市場結構在持續優化，資源要素在加速聚集，去年全國快遞業務量完成了400.6億件，是2007年的33.4倍，這十年間每年年均增長達到了42%，2017年快遞業務的收入完成了近人民幣5,000億元（約新台幣2.3兆元），是2007年的14.5倍，每年年均增幅達到了30.6%。

馬軍勝還說，大陸快遞業務量的規模已經連續4年位居世界第一，包裹快遞量超過了美國、日本、歐洲等發達經濟體，對全球包裹快遞量的成長貢獻率超過了50%。

隨著業務規模的壯大，大陸快遞企業也迎來了上市的高峰期，已經有7家企業陸續上市，形成了7家年收入超過人民幣300億元（約新台幣1,380億元）的企業集團。

馬軍勝表示，大陸官方制定快遞暫行條例，正是為了保障大陸快遞業實現由大到強的轉變，促進高品質的發展，建設郵政強國，更好地滿足人民對美好生活的用郵需求。

大陸快遞業務量的規模已經連續4年位居世界第一。中新社
大陸快遞業務量的規模已經連續4年位居世界第一。中新社
分享

國務院人民幣
預測 HBL 冠軍賽 千元現金開工紅包等你拿

相關新聞

中國移動宣佈將建世界規模最大5G試驗網 開展外場測試

2018-02-27 14:22

陸順豐建機場 港媒：將成中國FedEx

2018-02-27 13:06

陸媒：劉鶴訪美主談中美財稅貨幣政策

2018-02-27 11:59

日媒：VOLVO拒絕大陸吉利旗下董事連任

2018-02-27 10:20

人民幣中間價今升232個基點 報6.3378元兌1美元

2018-02-27 09:45

廣州招聘會 高學歷成求職主體

2018-02-27 02:55

C919大飛機 訂單已達815架

2018-02-27 02:55

廣東融資規模增量 居全國首位

2018-02-27 02:55

銀聯境外支付 春節交易量倍增

2018-02-27 02:55

15億畝基本農田 陸劃定禁止占用

2018-02-27 02:55

中國石化進口美原油 今年有望突破千萬噸

2018-02-27 02:55

「偷跑」太嚴重 陸要整治補習班

2018-02-27 02:54

陸核電裝機容量 2040年將增三倍達到127.5GW

2018-02-27 02:00

數據共享…問題不少

2018-02-27 01:50

阿里騰訊個人徵信 官方收編

2018-02-27 01:50

精博台商專欄／陸管理新規 台商當心

2018-02-27 01:47

陸股解碼／中小股擁政策利多 強勢

2018-02-27 01:45

中鋁重組案 股價不賞臉

2018-02-27 01:45

吉利入股戴姆勒 德質疑動機

2018-02-27 01:45

中國電商搶開實體店

2018-02-27 01:44

北京瞭望／中國財經界 漏拜大財神

2018-02-27 01:37

中美貿易戰一觸即發 劉鶴急赴美滅火

2018-02-27 00:04

華融簽30架購機協議 陸C919總訂單達815架

2018-02-26 14:06

時隔一年格力電器又加薪 每人每月加4,688元

2018-02-26 09:52

吳敬璉：18屆三中全會336項改革應一條條去看

2018-02-26 08:53

台商「發光嫁衣」 圓了女孩公主夢

2018-02-26 03:13

上海外資銀行 不良貸款「雙降」

2018-02-26 03:13

在陸外資銀行 逐步享受「國民待遇」

2018-02-26 03:13

湖南城陵磯新港 碼頭吞吐量飆升

2018-02-26 03:13

對台外貿 占蘇州總額10%

2018-02-26 03:13

深圳外企大增 港資占多數

2018-02-26 03:13

四川成都 年後雇主找工人

2018-02-26 03:13

30分鐘抵粵港澳 廣州下一步：強南沙

2018-02-26 03:08

吉利進軍保險業 拿下代理牌照

2018-02-26 01:05

吉利收購車廠 鎖定捷豹

2018-02-26 01:05

大陸．資金．對策／緩繳10%利潤分配所得稅政策解析

2018-02-26 01:04

大陸外資銀 將享國民待遇

2018-02-26 01:04

任學鋒會見郭台銘 推科技產業在穗全鏈條式發展

2018-02-25 16:16

中國保監會再揪境外違規 3企業收監管函

2018-02-25 16:07
看更多

熱門文章

馬英九恩師：中共「已經忘記毛澤東獨裁教訓」

2018-02-26 18:47

顏擇雅：習近平修憲名不正言不順 政變風險飆高

2018-02-26 22:15

習近平獨大 一手打造政治頂層

2018-02-27 00:25

經濟解析／習近平延長任期對投資人有何意義？

2018-02-26 21:25

習近平料延任 中國大媽搶購「皇帝概念股」

2018-02-26 21:41

中國修憲程序一次看懂

2018-02-26 18:14

中共修憲陸網民喊「變天」 藉小熊維尼諷「永不放手」

2018-02-26 17:25

日媒：VOLVO拒絕大陸吉利旗下董事連任

2018-02-27 10:20

影／陸鬧婚惡習 酒醉老爸婚禮上強吻媳婦

2018-02-26 17:07

中共提議取消主席任期 美專家：遇阻力

2018-02-27 13:09

習近平心腹丁薛祥：有高官想「篡黨奪權」

2018-02-26 17:20

影／大陸也夯夾娃娃 背後一股熱她急轉身氣壞

2018-02-27 13:27

C919大飛機 訂單已達815架

2018-02-27 02:55

習獨大 陸投資前途繫於一人

2018-02-27 01:50

大陸修憲搞皇權？ 顏擇雅：習皇權不可能擴大

2018-02-27 10:15

任期無限…習近平效法普亭 邁入「強人」行列

2018-02-27 13:56

中美貿易戰一觸即發 劉鶴急赴美滅火

2018-02-27 00:04

中國國家主席改終身制 學者李銀河批開倒車

2018-02-27 11:51

日媒：後習近平時代 就是習近平本人

2018-02-27 12:41

習若長期執政 自由之家：台港警訊

2018-02-27 09:09

影／屁孩電梯內撒尿後受困 公安部發火要家長管教

2018-02-27 12:06

紐時：習一人獨大 政策錯誤風險大增

2018-02-27 00:37

陸擬刪國家主席任期制白宮不干涉 美輿論憂慮

2018-02-27 09:13

陸順豐建機場 港媒：將成中國FedEx

2018-02-27 13:06

大陸異議人士 上書全國人大反修憲

2018-02-27 00:52

「袁二」、「信女願一生吃素」 熱罵習近平文章全遭封鎖

2018-02-27 15:06

擁護習近平修憲延任 解放軍武警搶先表態

2018-02-27 14:17

吉利入股戴姆勒 德質疑動機

2018-02-27 01:45

微博搜索「習近平」 批評字眼全遭封鎖

2018-02-27 00:46

異議人士反「習皇」：被全世界恥笑

2018-02-27 15:08

陸情侶私奔來台！ 移民署依「金門協議」遣返偷渡犯

2018-02-27 16:05

中共修憲建議前後 官媒配合報導一波波

2018-02-26 18:09

昆明飛緬甸曼德勒 不到1.5小時

2018-02-27 02:55

「舌尖3」創新失味 吃貨吐槽：看完不餓要你何用

2018-02-27 12:00

北京電影學院報考人數創紀錄 表演學院錄取率194∶1

2018-02-27 11:31

烏魯木齊中歐班列 開出1000列

2018-02-27 02:55

協助北京落實一國兩制 廣東提新表述

2018-02-27 14:21

習近平時代修憲 港媒解讀5特點

2018-02-26 20:52

春節喝摔碗酒 「碎碎」平安

2018-02-27 02:55

洪孟楷：國共都有密切溝通 預計4月舉行論壇

2018-02-27 10:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top