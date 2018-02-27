大陸快遞業務量 連續4年位居世界第一

2018-02-27 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 杜宗熹 ╱即時報導



大陸國家郵政局局長馬軍勝今日表示，大陸快遞業務量的規模已經連續4年位居世界第一。去年全國快遞業務量完成了400.6億件，是2007年的33.4倍，10年內每年的年均年成長率達到了42%。

中新社報導，大陸國務院新聞辦公室今日舉行國務院政策例行記者會，國家郵政局局長馬軍勝和大陸國務院法制辦有關負責人，對外界介紹《快遞暫行條例》和大陸快遞業發展相關情況。

馬軍勝說，從2007年到今年，大陸的快遞業由小到大迅猛發展，市場結構在持續優化，資源要素在加速聚集，去年全國快遞業務量完成了400.6億件，是2007年的33.4倍，這十年間每年年均增長達到了42%，2017年快遞業務的收入完成了近人民幣5,000億元（約新台幣2.3兆元），是2007年的14.5倍，每年年均增幅達到了30.6%。

馬軍勝還說，大陸快遞業務量的規模已經連續4年位居世界第一，包裹快遞量超過了美國、日本、歐洲等發達經濟體，對全球包裹快遞量的成長貢獻率超過了50%。

隨著業務規模的壯大，大陸快遞企業也迎來了上市的高峰期，已經有7家企業陸續上市，形成了7家年收入超過人民幣300億元（約新台幣1,380億元）的企業集團。