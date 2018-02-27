「偷跑」太嚴重 陸要整治補習班

2018-02-27 02:54 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



飽受詬病的校外培訓機構與中小學招生掛勾有望得到治理。中國教育部26日召開新聞通氣會表示，將開展校外培訓機構專項治理行動，堅決治理「應試」傾向、超綱教學等民眾反映強烈的問題。

中新社報導，教育部基礎教育司司長呂玉剛說，近年來，一些面向中小學生舉辦的非學歷文化教育類培訓機構開展以「應試」為導向的培訓，違背教育規律和青少年成長發展規律，影響了學校正常教育教學秩序，造成學生課外負擔過重，增加了家庭經濟負擔，社會反響強烈。為此，教育部、民政部、人力資源和社會保障部、國家工商行政管理總局決定聯合開展此次專項治理行動。

除治理安全隱患、無證無照等問題外，此次行動還將堅決糾正校外培訓機構開展學科類培訓（主要指語文、數學等）出現的超綱教學、提前教學、強化「應試」等行為。

官方要求校外培訓機構開展學科類培訓的班次、內容、招生對象、上課時間等，要向所在地教育行政部門進行審核備案並向社會公布。

同時，嚴禁校外培訓機構組織中小學生等級考試及競賽，堅決查處將校外培訓機構培訓結果與中小學校招生入學掛勾的行為，並依法追究有關學校、培訓機構和相關人員責任。

對於一些中小學校不遵守教學計劃、非零起點教學等行為，有關方面將嚴厲追究校長和有關教師的責任；對於中小學教師課上不講課後到校外培訓機構講，並誘導或逼迫學生參加校外培訓機構培訓等行為，一經查實，依法依規嚴肅處理，直至取消教師資格。

據悉，專項治理分三個階段進行：今年6月底前完成全面部署和排查摸查，今年年底前完成集中整改，明年6月底前完成專項督促和檢查。