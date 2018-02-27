中國石化進口美原油 今年有望突破千萬噸

2018-02-27 02:55 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國石油化工集團公司（以下簡稱中國石化）新聞辦表示，2017年，中國石化旗下貿易公司聯合石化（UNIPEC）進口到中國的美國原油數量為557萬噸，預計2018年中國石化進口美國原油將繼續保持較快增長，進口總量有望突破1000萬噸。

中新社報導，聯合石化2017年從美國進口的原油數量占到當年美國原油出口總量的10%左右，是亞太地區最大的美國原油貿易商，成為美國原油出口的重要引領者和參與者。

中國石化相關負責人表示，一直以來，中國石化積極布局倉儲物流等基礎設施，在美國原油出口市場具備了較大的先發優勢。2016年3月，中國石化將第一船美國原油運回中國，成為亞太地區第一個進口美國原油的貿易商，突破美國原油零進口。截至目前，中國石化系統內已有十多家煉廠加工美國原油，對實現原油進口來源的多元化和經濟性替代發揮了積極作用。

美國能源信息署（EIA）預計，2018年美國原油產量有望大增126萬桶/日，至1059萬桶/日；國際能源署（IEA）預計，中長期內全球原油供應增量的80%都將來自于美國原油。此外，美國原油出口基礎設施仍在不斷改善，通過巨型油輪（VLCC）直接出口將在未來數月實現並在若干年後成為常態。