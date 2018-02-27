15億畝基本農田 陸劃定禁止占用

2018-02-27 02:55 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國國土資源部26日發布消息稱，全面實行永久基本農田特殊保護，確保到2020年，全國永久基本農田保護面積不少於15.46億畝。

中新社報導，國土資源部耕地保護司負責人表示，耕地是中國最為寶貴的資源，永久基本農田是最優質、最精華、生產能力最好的耕地，劃定並守住永久基本農田控制線功在當前、利及長遠。

去年6月，中國永久基本農田劃定總體完成，全國落實保護面積15.50億畝，超過全國土地利用總體規劃綱要「（2006—2020年）調整方案」確定的15.46億畝保護任務目標。

守住永久基本農田控制線，意味著已經劃定的永久基本農田特別是城市周邊永久基本農田原則上不得隨意調整和占用。國土資源部日前下發的通知規定，永久基本農田一經劃定，任何單位和個人不得擅自占用或者擅自改變用途，嚴禁通過擅自調整縣鄉土地利用總體規劃規避占用永久基本農田的審批，嚴禁未經審批違法違規占用。堅決防止永久基本農田「非農化」，永久基本農田必須堅持農地農用。

國土資源部耕地保護司上述負責人指出，推進永久基本農田建設，要結合實施鄉村振興戰略和區域協調發展戰略，以建設促保護。開展永久基本農田整備區建設，各省（區、市）結合當地實際，組織開展零星分散耕地的整合歸併、提質改造等工作。

在保護機制建設方面，此番下發的通知強調，強化永久基本農田保護考核機制，落實地方各級政府保護耕地的主體責任，將永久基本農田保護情況作為省級政府耕地保護責任目標考核、糧食安全省長責任制考核、領導幹部自然資源資產離任審計的重要內容。同時，完善永久基本農田保護補償機制。總結地方經驗，積極推進中央和地方各類涉農資金整合，按照誰保護、誰受益的原則，探索耕地保護激勵性補償和跨區域資源性補償。