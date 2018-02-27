銀聯境外支付 春節交易量倍增

2018-02-27 02:55 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國銀聯表示，得益於銀聯二維碼業務全球布局加速，春節期間，銀聯移動支付產品境外交易額同比增長近150%，交易筆數增長近兩倍。目前，銀聯二維碼支付已在亞太、中亞、中東、非洲等地13個市場落地。

中新社報導，隨著「雲閃付」App用戶群體快速擴大，開通銀聯二維碼支付成為境外商戶服務中國遊客的重要方式。在肯亞，當地最大銀行肯亞商業銀行（KCB）與銀聯國際合作，開通肯亞航空、南非航空、Naukumat連鎖超市、肯德基等當地數百家商戶受理銀聯二維碼支付，預計年內受理商戶將超過2500家。非洲國家吉布地3月底前將有約500家商戶支持銀聯二維碼支付，包括希爾頓酒店等。

在尼泊爾，熱門戶外用品店The North Face、Marmot以及Royal Singi酒店等商戶，均設置了醒目的「雲閃付」標識，提醒中國遊客打開「雲閃付」APP掃碼支付。當地三家主流機構與銀聯國際合作已開通近百家商戶受理二維碼，年內將超過1000家。印尼、柬埔寨、毛里求斯（模里西斯）等地商家近期也將大規模開通銀聯二維碼支付。

相比市場上其他二維碼產品，銀聯二維碼產品符合國際芯片卡及支付技術標準組織（EMVCo）的行業標準，實現全球通用，且採用支付標記化（Token）技術，安全級別更高。依託標準與技術優勢，銀聯國際圍繞電子錢包產品與境外機構開展多元、靈活的合作，讓更多境外消費者也可使用銀聯二維碼支付服務，推動境外本地化業務發展。

以正在大力建設「無現金社會」的新加坡為例，銀聯是該國二維碼工作組的成員之一，參與制定當地二維碼支付標準。目前新加坡部分餐飲、零售百貨類商戶已支持銀聯二維碼。在此基礎上，銀聯國際與當地借記卡轉接網絡NETS合作。

據瞭解，銀聯國際目前與肯尼亞、尼泊爾等多個市場的主流機構合作，共同研發國際版「雲閃付」App產品或電子錢包類產品。未來，這些國家和地區的銀聯卡持卡人，可通過綁定當地發行的銀聯卡進行二維碼支付，享受安全、便利、靈活的移動支付體驗。