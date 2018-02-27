廣東融資規模增量 居全國首位

2018-02-27 02:55 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



廣東省金融管理工作會議昨天在廣州召開，會中公布，2017年，廣東金融業繼續保持快速發展，不斷加大對實體經濟的支持力度。全年，社會融資規模增量2.21萬億元（人民幣，下同），比上年多增936億元，約佔全國的1/9，居全國首位。

中新社報導，2017年廣東的金融業增加值6851億元，比去年同期增長8.8%，佔GDP的7.6%；新增上市公司97家，約佔全國新增上市公司總數的1/5；實現保費收入4305億元，約佔全國的1/8。截至2017年末，全省金融機構總資產達25.8萬億元，約佔全國1/10；金融機構本外幣存、貸款餘額分別為19.45萬億元、12.6萬億元，約佔全國的1/9、1/10；上市公司總數、支付系統業務量、跨境資金流動總規模、跨境人民幣結算金額等主要金融指標，繼續保持國內領先水平。

廣東省副省長歐陽衛民表示，新的一年全省各地、各有關部門要充分把握新時代金融工作面臨的新機遇、新挑戰，緊緊圍繞「服務實體經濟、深化金融改革、防控金融風險」三項任務，全面推動全省金融事業發展再上新台階。

人民銀行廣州分行行長王景武表示，2018年，廣東全省金融系統要堅持穩中求進的工作總基調，全力做好各項金融工作。一是進一步加強金融監管協調；二是切實防範化解金融風險；三是穩妥推進金融改革創新和對外開放；四是不斷提升對經濟高質量發展的金融支持力度；五是運用金融手段破解經濟社會發展不平衡不充分問題。