廣州招聘會 高學歷成求職主體

2018-02-27 02:55 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



廣州市人力資源市場服務中心24日起舉行2018年首場招聘會。來自招聘會現場的信息顯示，入場求職人員中，大專以上學歷人員佔比超過了高中和中專、中技學歷人員，成為求職主體。這是該中心成立16年以來首次出現這一情況。

新華社報導，廣州市人力資源市場服務中心主任李漢章表示，統計顯示，和去年相比，入場求職人員之中，大學本專科學歷佔比提高了7.95個百分點，達到了30.74%，中等學歷與技能以上求職者佔比為29.38%。

他說，過去企業最缺普工，無學歷無技能都沒有關係。但是，隨著企業加快轉型升級，對工人的自身素質提出了更高的要求，結構性用工荒一直困擾著珠三角勞動力市場。現在，這一長期矛盾得到逐步緩解的曙光。

每年農曆春節後是製造業重鎮廣東的招工旺季。由於毗鄰交通樞紐廣州火車站，廣州市人力資源市場服務中心一直是全國外來務工人員到達廣東後找工作的第一站。2002年至2016年，該中心為17.72萬企業提供了招聘服務，為312.17萬人次求職者提供了求職登記、就業推薦、現場供需見面等就業服務。

在就業中心現場，擁有軟件專業大專學歷的江西人何文輝不到一小時，就接到5家網際網路類企業的聘用商洽。

廣州市炬海軟件科技有限公司人事經理余海保說，這家企業以往很少到這裡發佈招聘信息，但近年到現場後，看到確實能招到一些真正有經驗、有技能的求職者。

李漢章說，與2017年相比，無技能工人的薪酬基本沒有變化，而各級技能工人的薪酬卻有約3%的漲幅。

毗鄰廣州、以「世界工廠」聞名的珠三角城市東莞同樣得出了「就業人員結構優化」的結論。

東莞市人力資源局副局長吳柏安說，由於東莞經濟轉型升級和企業智能化改造力度很大，很多企業減少了對普工的使用，但對機器使用維護和研發等相關方面的人才需求逐漸增大。