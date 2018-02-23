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陸衝刺人工智慧 30,115項專利申請數飆高

2018-02-23 00:47經濟日報 記者 林則宏

中國互聯網絡信息中心（CNNIC）日前發布最新《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示，中國與人工智慧（AI）相關的專利申請數，2016年突破3萬項，達到30,115項。這個數據，已維持近20年成長。

大陸對AI發展的高度關注，有凌駕美國之勢。除「十三五」新興產業規劃將其列為重點項目之一，2017年首次寫入「政府工作報告」，去年中進一步發布「新一代人工智能發展規劃」。

根據規劃，大陸的目標是：2030年AI理論、技術與應用總體達到世界領先水準，AI產業規模超過人民幣1兆元（約新台幣4.5兆元），並帶動相關產業規模超過人民幣10兆元。

在CNNIC發布的第41次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》指出，2017年中國在AI領域有重要進展。截至2017年6月，全球AI企業總數達2,542家，其中美國擁有1,078家，占42.4%；中國居次，擁有592家，占23.3%。

而大陸學術單位與企業對人工智能研發的長期投入，近年來也展現了具體成果。例如，百度深度學習網絡取得人臉識別準確率99.84%、語音辨識準確率95%，均已居世界領先水準。CNNIC稱，中國AI相關專利申請數近20年持續增長，2016年申請數突破3萬項，較前一年成長近四成。

中國大陸在AI領域展現的強烈企圖也讓紐約時報感嘆，「中國擁抱人工智能之際，美國日漸沉默」。文中並引述創新工場CEO李開復的觀點，預期「憑藉龐大的市場規模和快速實驗，中國將成為人工智能強國之一，甚至是最強大的人工智能大國。」

在台灣有「半導體教父」之稱的台積電董事長張忠謀，日前出席行政院科技會報時提醒政府，台灣錯過了網際網路與雲端興起的商機，千萬不能再錯過AI及物聯網（IoT）時代。行政院科技會報辦公室提出的「台灣AI行動計畫」，已專門編列四年新台幣360億元預算，發展AI產業 。

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