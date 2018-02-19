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人民幣升值 大陸匯率政策今年可能轉向相對自由化

2018-02-19 21:36經濟日報 記者任中原╱即時報導

中國的匯率政策今年可能進入新階段。目前外匯決策當局已成功地抑制資金外流、並為人民幣打穩底部，反而須考慮人民幣對美元匯率大幅升值所可能產生的後果。

目前外匯當局已經有放鬆資金管制的餘裕。但觀察家仍警告，任何放鬆措施必須採取漸進式，並精準評估，以免2015年的悲劇重演。

官方最近更重申立場，強調不會讓國內資金隨意流出，並公布一份限制對外投資企業的名單，官方並將繼續打擊進口商以假發票將資金外移的作法。

匯市專家指出，中國不大可能對資本帳做太大改變，但可望稍稍放鬆管制。決策當局已將減債作為優先要務，可能引發金融不穩定，因此對跨境資本流動將更為審慎。

滙豐銀行全球匯率策略主管布羅姆表示，美元對人民幣「出現某種程度的超跌」，可能是讓中國外匯改革派有機會放鬆資金管制的必要條件。

儘管官方並未明白暗示可能放鬆管制，但最近一些談話及動作都暗示可能會對鼓勵流入、阻攔流出的單向資金管制做些調整。例如：

─外匯管理局最近便表示，目前資金流動已更為平衡。

─外匯管理局長潘功勝表示，在管理跨境交易上將採取「中性」政策。

深圳官員已經讓一些2015年暫停的海外投資案復活。

─官方取消了人民幣參考匯率定價的「逆周期因素」，使匯率更能由市場決定。

人民幣如果再度持續升值，可能傷害中國出口商獲利，殺傷力不亞於大企業減債及高汙染產業關廠。如果放鬆資金流出，可能有助於緩和人民幣的升勢，也能使外國投資人較不擔心資金只能進、不能出。

瑞穗證券首度亞洲經濟學者沈建光表示，現在情勢已經好轉，因此當局可能會讓更多資金流出，同時也允許更自由地流入。

外匯分析家提出當局可能採取的放寬措施包括：

─放寬對跨國企業跨境人民幣匯款的管制。

─加速對所謂「實體經濟」相關匯款的審批作業。

─開放投資組合類資金流出，例如透過QDII計畫等。這項匯款的配額從2015年迄今一直被凍結。

─對國內企業赴海外籌資訂定更嚴格的要求，以限制資金流入。

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