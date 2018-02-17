美進口鐵鋁擬祭重稅 陸駁調查不符事實

2018-02-17 21:08 中央社 台北17日電



美國商務部公布對進口鋼鐵和鋁產品的國安調查報告，建議對中國在內的一些國家加重課稅。中國商務部今天回應，稱美方的調查結論「與事實完全不符」，中方會採取必要措施維護自身權利。

美國商務部在美東時間16日公布了232報告，將以國家安全為理由，對所有進口的鋼鐵跟鋁材增加關稅，而包括中國、俄羅斯、南韓、越南等國家，更要加重關稅。

美國之音中文網報導，美國商務部長羅斯（WilburRoss）在對媒體的說明會上表示，外國的競爭導致美國鋼鐵以及鋁商無法生存，紛紛倒閉，而一些美軍所需要的鋼鐵以及鋁的物料，現在在美國只各剩下一家公司生產，所以這影響到美國的國安。

美國商務部建議，對任何想要出口到美國的國家，將針對鋼鐵徵收24%的關稅，針對鋁徵收7.7%的關稅；中國在內情節比較嚴重的國家，鋼鐵將被徵收53%的重稅，鋁材將徵收23.6%的關稅；或是給予2017年進口量一定比例的配額，建議措施4月將拍板定案。

根據中國商務部網站，商務部貿易救濟調查局局長王賀軍今天對此發表談話，稱中方高度關注此調查，並認為美方的調查結論毫無依據，與事實完全不符。

王賀軍稱，一些出口國均已向美國證明，美方進口的鋼鐵和鋁產品大多是民用的中低端產品，並未損害美國的國家安全。

王賀軍質疑，「國家安全」範圍很廣，容易造成濫用。美方已對大多數進口鋼鐵和鋁產品採取了上百起的反傾銷、反補貼措施，不應以「國家安全」為由，對進口鋼鐵和鋁產品再採取限制措施。

王賀軍說，如果美方最終的決定影響中國利益，中方必將採取必要措施維護自身正當權利。