中國股民洩憤 美大使館微博遭殃

2018-02-13 18:44 中央社 台北13日電



中國大陸股民自8日起蜂擁至美國駐中國大使館的微博下留言「洩憤」。 美聯社 分享 facebook

中國大陸股民自8日起蜂擁至美國駐中國大使館的微博下留言「洩憤」。美國大使館微博不得不關閉部分貼文的評論功能，並兩度貼出有關網路秩序的條款，但仍未能遏止網民作無關的留言。

受到美股大跌帶動全球股勢震盪的影響，大陸A股上周也大跌，上海證券交易所綜合股價指數下跌超過百點，兩度失守3100關口，一周跌幅近10%。

美國駐北京大使館微博帳號「美國駐華大使館」8日刊出一則美國駐中國大使布蘭斯塔德（TerryBranstad）帶著寵物狗祝中國網民新年快樂的貼文，卻無端成為中國股民洩憤的出口。

這則貼文在累積超過1萬條留言後，評論功能已經被關閉。

美國之音中文網報導，這些留言說「中國證監會微博禁言億萬股民抗議，我們只能在這兒把憤怒說出來，強烈要求（證監會主席）劉士余下台」，「兩年五次股災，強烈要求劉士余下台。」也有評論指責美國引發這場股災。

網民隨後轉移陣地，此後幾天在「美國駐華大使館」微博下，無論貼文是介紹美國的大學、談美國副總統在平昌冬奧的言行、還是轉發美國駐中國其他地區領事館的春節活動，網民持續留言抱怨股災和各式金融問題，包括之前因非法吸金遭警方逮捕的南京理財平台「錢寶網」等。

有網民說，股民不是因為虧錢就來「告洋狀」，而是來「揭露濫用權力的暴行」，因為中國的股市「違反市場」。

眼看眾多網民前來抱怨留言，也有人說，「希望美國政府問下中國政府，為什麼中國人民要跑到美國政府下面來訴苦，來申冤…」。

「美國駐華大使館」微博在10日和12日兩度貼出有關社群平台的使用條款，希望民眾留言不要作出無關的評論。

不過，美國駐中國大使館今天貼出有關平昌冬奧的相關貼文，底下仍有數百則抱怨金融問題甚至抨擊中國政府的留言。

中國外交部12日舉行例行記者會，有記者問美國大使館微博的洩憤留言，評論可能遭微博平台關閉一事，發言人耿爽說，沒有聽說這個情況，應該向美國大使館詢問，「如果他們解決不了，可向中國有關部門反映。」