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大陸1個月快遞量 超過日本1年

2018-02-13 02:18聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

中國人口多，帶動許多行業以驚人的速度發展。官方統計，中國大陸一個月的快遞量就超越日本一整年的量。

澎湃新聞昨報導，大陸國家郵政局前天發布「2018年1月中國快遞發展指數報告」，今年1月，大陸快遞業務規模保持穩定成長，業務量預計完成39億件，較去年同期成長76.4%。報告指出，這個快遞量超過日本2016年全年的郵政快遞量。在同一個月，大陸快遞業務收入預計完成人民幣515億元，成長66.2%。

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