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尾盤賣壓湧現 港股續跌

2018-02-12 18:28中央社 香港12日綜合外電報導

法新社報導，香港股市今天尾盤賣壓湧現，終場再度收低，延續上週重挫逾9%的跌勢。分析師警告，市場震盪還會持續。

恆生指數下滑47.79點或0.16%，收29459.63點。恆生國企股指數下跌1.36點或0.01%，收11900.31點。

上海綜合指數上揚24.28點或0.78%，收3154.13點。深圳綜合指數大漲44.47點或2.65%，收1723.73點。（譯者：張正芊/核稿：陳昱婷）

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