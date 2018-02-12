房市信貸收緊 陸嚴控違規資金

2018-02-12 02:46 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



2018年春節前，多地推出政策嚴控資金違規流入房地產行業。一方面多地強調嚴禁個人貸款違規流入股市和房市，提高房地產開發貸款門檻，遏制房地產泡沫；另一方面，開年以來，包括廣州、深圳、北京、南京等多個城市曝出房貸收緊、首套房購房貸款利率上浮的消息。金融「去槓桿」的效應正在房地產行業逐漸顯現。

中新社報導，廣東銀監局日前提出，2018年努力抑制居民槓桿率，嚴控個人貸款違規流入股市和房市。這與中央的監管要求相符。

1月底，銀監會發布新政深化整治銀行業市場亂象，被列為整治重點的行為包括：發放首付不合規的個人住房貸款；以充當籌資渠道或放款通道等方式，直接或間接為各類機構發放首付貸等行為提供便利；綜合消費貸款、個人經營性貸款、信用卡透支等資金用於購房等行為。

除開發端信貸政策收緊、嚴控違規資金流入外，多地房貸政策也有所收緊。如2月初，廣州市內四大國有銀行房貸利率上浮，其中首套房貸利率上浮10%，二套房貸利率上浮15%。除廣州外，包括深圳、南京、北京等多地曝出今年以來房貸利率悄然上浮的狀況。根據融360的監測數據，今年1月大陸國內首套房貸款平均利率為5.43%，相當於基準利率的1.11倍，同比上升21.75%。

對於房地產信貸政策收緊的狀況，易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，政策管控類似於密織一張調控網。短期內，一些房企拿地時的激進做法會減少，部分土地會出現流拍，部分已進入開發環節的地塊會面臨經營壓力，一些項目爛尾概率增加等。

不過長期來看，嚴格的監管可使房地產市場形成更為健康和持久的發展態勢，各類地價和房價虛高、短期炒作等現象都會減少，反而利好競爭環境的優化。