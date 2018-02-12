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總投資326億 吉利汽車進駐湖州

2018-02-12 02:46聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

總投資326億元人民幣的吉利新能源汽車專案，將進駐浙江湖州長興經濟技術開發區，簽約儀式11日舉行。該專案分兩期建設，一期預，計2018年10月底前開工建設。

澎湃新聞報導，計畫在長興投資建設的吉利新能源汽車項目將主要生產汽車整車和變速器，是吉利全新的全球化小型車新能源模組平台，基於吉利與富豪合作開發的經驗和成果，採用混合動力、插電式混合動力等新能源動力系統。

湖州市長錢三雄表示，湖州是「中國製造2025」試點示範城市、大陸國家綠色金融改革創新試驗區和國家創新型城市示範點，吉利集團作為中國大陸汽車行業的標竿企業，始終致力於「中國智造」的發展理念，與湖州「綠色智造」的發展方向不謀而和。

浙江吉利控股集團始建於1986年，1997年進入汽車行業，現資產總值超過2000億元，員工總數超過8萬多人，連續六年進入世界500強。該集團在今年2月6日發布1月汽車銷量公告：單月銷量再破15萬輛，達到155089輛，同比增長51%。

中新社報導，浙江吉利控股集團董事長李書福受訪表示，未來，吉利將在一帶一路」倡議的指引下，實施走出去戰略，讓中國大陸汽車企業深度參與「一帶一路」沿線國家的工業化進程，助推「中國標準、中國管理」走出去。

報導稱，從收購倫敦電動汽車，到去年5月收購馬來西亞寶騰和蓮花路特斯股權，再到去年年末全資收購美國飛行汽車公司Terrafugia、收購沃爾沃集團8.2%的股權，吉利的全球化腳步越邁越快。短短21年，從一個沒有造車資質的「門外漢」發展成為世界500強公司，吉利的發展歷程是中國大陸民營企業蓬勃興盛的縮影。

一帶一路馬來西亞

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