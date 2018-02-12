親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

越晚越冷！今晚到明晨寒流影響大 可能有6度低溫

下月起 陸企境外投資將受限

2018-02-12 02:46聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸國家發改委11日披露2018年版的「境外投資敏感行業目錄」，嚴格限制大陸企業投資境外房產、酒店、影城、體育俱樂部等行業，該目錄將於2018年3月1日起開始施行。

中新社報導，2018年版的「境外投資敏感行業目錄」包括四部分內容。前三部分分別是：武器裝備的研製生產維修、跨境水資源開發利用以及新聞傳媒。在第四部分，該目錄指出，需要限制企業境外投資的行業為：房地產、酒店、影城、娛樂業、體育俱樂部以及在境外設立無具體實業項目的股權投資基金或投資平台。

中國大陸官方近來頻繁出手，對大陸企業「走出去」進行嚴格規範。2017年年底，大陸官方發布「民營企業境外投資經營行為規範」，要求大陸民營企業境外投資應按照相關規定，主動申請備案或核准。同時規定，大陸民企不得以虛假境外投資非法獲取外匯、轉移資產和進行洗錢等活動。

該規範還要求，大陸民營企業要加強對境外分支機構在資金調撥、融資、股權和其他權益轉讓、再投資及擔保等方面的監督和管理，審慎開展高槓桿投資，規範境外金融衍生品投資活動。

在此之後，中國大陸官方還發布了「企業境外投資管理辦法」，表示將針對惡意分拆、不正當競爭、威脅或損害中國大陸國家利益和國家安全、違規提供融資等違法違規行為，加大懲戒力度。

體育房地產

相關新聞

大陸台商M型化 3種企業恐退場

2018-02-12 00:05

西安10大優惠 全球招才引資

2018-02-12 02:46

重慶推電子維修 台企加速布局

2018-02-12 02:46

書店、物流、自駕車 無人智能席捲大陸

2018-02-12 02:46

房市信貸收緊 陸嚴控違規資金

2018-02-12 02:46

總投資326億 吉利汽車進駐湖州

2018-02-12 02:46

瞄準中尼貿易 西藏加速邊境開發

2018-02-12 02:46

改善營商環境 深圳推20新政策

2018-02-12 02:46

大陸．資金．對策／台商赴大陸境外投資新規

2018-02-12 00:12

柳傳志：聯想集團面臨嚴峻挑戰 要認真尋找問題

2018-02-11 22:13

阿里入股大陸家居業龍頭 開闢新零售「第五戰線」

2018-02-11 17:59

富士康招股書曝光 擬上交所上市

2018-02-11 14:39

陸企名人堂／他的智慧薄膜鍵盤 祖克柏也按讚

2018-02-11 13:41

彭博資訊專欄／人行放貶人民幣 逼鮑威爾護盤

2018-02-11 01:09

阿里新點子 用AI養豬

2018-02-11 01:03

鴻海FII前進A股 跨大步

2018-02-11 01:03

地產商馮侖 玩起衛星直播

2018-02-11 01:02

萬科財神爺 走到幕前

2018-02-11 01:01

券商獻策 A股可抱過年

2018-02-11 00:59

富士康互聯網 IPO計畫公布

2018-02-11 00:20

台商登陸30年 創1,100萬職缺

2018-02-11 00:02

出生、飼養、配送…阿里要養豬 AI全記錄

2018-02-10 23:43

陸股一周／上證重摔 創近8月新低

2018-02-10 14:03

原油期貨 下月在滬掛牌

2018-02-10 00:41

雅生活在港IPO 首日破發

2018-02-10 00:41

黑色一星期 上證周跌近10%

2018-02-10 00:41

馬雲：跨境電商 應有全球統一免稅制

2018-02-09 23:21

不讓你跳槽！陸企蓋房留人才

2018-02-09 23:21

陸股狂瀉 滬深300、A50正2連日爆量創紀錄

2018-02-09 14:14

中港股市狂跌 美股暴跌引發恐慌賣壓

2018-02-09 11:30

180天賺進125億人民幣 他是怎麼辦到的？

2018-02-09 11:00

北京瞭望／二線城搶人才，送房又送錢

2017-10-16 00:01

彭博資訊專欄／川普下險棋 將付沈重代價

2017-04-30 00:55

陸企對外投資 酒店房產設限

2018-02-12 00:11
看更多

熱門文章

北京大悅城 狂徒見人就斬造成1死12傷

2018-02-11 17:01

春運人在囧途？ 20萬人逼爆深圳北站

2018-02-11 13:37

美女擇偶條件開價1億人民幣身家 「太少沒安全感」

2018-02-11 11:02

中共政協大管家孫懷山 涉貪案卷一萬五千頁

2018-02-11 11:20

坐上香港「奪命巴士」…他目睹旁人斷頸 他爬屍逃命

2018-02-11 19:00

2中國遊客非洲自駕亡 傳是旅遊網紅達人

2018-02-11 14:35

李凈瑜前往歐洲 發聲救夫後返台

2018-02-11 18:36

自稱緬甸皇室兼總統夫人 「靈光花仙子」招搖撞騙

2018-02-11 10:24

西藏嚴打「涉達賴喇嘛黑勢力」

2018-02-11 11:29

柳傳志：聯想集團面臨嚴峻挑戰 要認真尋找問題

2018-02-11 22:13

中共國家主席習近平春節前 看望少數民族

2018-02-11 17:39

香港雙層巴士車禍19死 司機有肇事前科

2018-02-11 10:48

杭州女孩減肥減成「紙片人」 1.67米才30公斤

2018-02-11 14:50

巴士翻覆後…駕駛群組留言「看明早報紙A1」

2018-02-11 17:47

春節陸客驟減 我觀光「災損」可能破億

2018-02-11 23:53

1秒10公尺！北京首都機場 行李傳輸「神」快

2018-02-11 13:09

中國春運熱火 燒到國境外

2018-02-11 13:10

富士康招股書曝光 擬上交所上市

2018-02-11 14:39

國際特赦組織：中國逼桂民海受訪 可恥

2018-02-11 13:28

阿里入股大陸家居業龍頭 開闢新零售「第五戰線」

2018-02-11 17:59

牛皮冒充東阿阿膠 上海破獲8000盒

2018-02-11 15:57

台北書展上的劉曉波 兩岸三地民眾關注

2018-02-11 21:32

泰前總理盈拉躲北京？疑買小吃被偷拍

2018-02-11 23:53

不返台了！台商團圓新趨勢 邀親友登陸過年

2018-02-11 23:53

發洩不滿…竟亂砍人！北京1死12傷

2018-02-11 23:53

遭南亞漢箍頸掩口 高中女生掙扎脫險

2018-02-11 13:31

前泰國總理戴克辛兄妹現身北京 官方噤聲網民歡迎

2018-02-11 19:51

大陸台商M型化 3種企業恐退場

2018-02-12 00:05

陸企名人堂／他的智慧薄膜鍵盤 祖克柏也按讚

2018-02-11 13:41

大陸政務APP泛濫卻無用：領導稱先解決有無問題

2018-02-11 12:25

陸「反無人機」 星國航展亮相

2018-02-12 02:46

52米高的溫度計 金華夜空綻放

2018-02-11 14:55

平潭往返台灣春運船班 還有4萬多張票

2018-02-11 21:52

春節由陸返台機票價 不致哄抬

2018-02-12 00:12

陸股春節後 開紅盤機率超過七成

2018-02-11 19:10

中國是教義最佳實踐者？ 河南大肆查封家庭教會

2018-02-11 21:14

中國官媒：桂敏海涉嫌 向境外提供情報被拘

2018-02-11 15:25

郭德綱…其實不搞笑

2018-02-12 01:07

書店、物流、自駕車 無人智能席捲大陸

2018-02-12 02:46

下月起 陸企境外投資將受限

2018-02-12 02:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top