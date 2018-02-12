下月起 陸企境外投資將受限

2018-02-12 02:46 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



大陸國家發改委11日披露2018年版的「境外投資敏感行業目錄」，嚴格限制大陸企業投資境外房產、酒店、影城、體育俱樂部等行業，該目錄將於2018年3月1日起開始施行。

中新社報導，2018年版的「境外投資敏感行業目錄」包括四部分內容。前三部分分別是：武器裝備的研製生產維修、跨境水資源開發利用以及新聞傳媒。在第四部分，該目錄指出，需要限制企業境外投資的行業為：房地產、酒店、影城、娛樂業、體育俱樂部以及在境外設立無具體實業項目的股權投資基金或投資平台。

中國大陸官方近來頻繁出手，對大陸企業「走出去」進行嚴格規範。2017年年底，大陸官方發布「民營企業境外投資經營行為規範」，要求大陸民營企業境外投資應按照相關規定，主動申請備案或核准。同時規定，大陸民企不得以虛假境外投資非法獲取外匯、轉移資產和進行洗錢等活動。

該規範還要求，大陸民營企業要加強對境外分支機構在資金調撥、融資、股權和其他權益轉讓、再投資及擔保等方面的監督和管理，審慎開展高槓桿投資，規範境外金融衍生品投資活動。

在此之後，中國大陸官方還發布了「企業境外投資管理辦法」，表示將針對惡意分拆、不正當競爭、威脅或損害中國大陸國家利益和國家安全、違規提供融資等違法違規行為，加大懲戒力度。