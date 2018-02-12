書店、物流、自駕車 無人智能席捲大陸

2018-02-12 02:46 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



北京首家24小時無人智慧書店「新華生活+」，日前進駐通州，引發關注。不僅是無人書店，近年來，無人超市、無人餐廳、無人唱吧等，紛在大陸各地湧現，在便利民眾的同時，也增加城市的現代感和科技感。

新華社報導，顧客到無人書店門口後，需用微信掃描書店二維碼關注其公眾號，上傳手機號和個人照片完成註冊，而後直視大門上的螢幕進行人臉識別，通過後大門自動打開，即可進入書店。結賬時，在自動收款機器人的螢幕上輸入手機號，把圖書的條碼對準掃描口完成掃碼，即可以選擇用微信或支付寶完成付款。

「為防止書籍丟失，書店安裝一套智能防損系統，這是其特別之處。」書店負責人穆貝說，這套系統用的辦法就是「稱重」，書店裏每一本書的重量都已被記錄在系統中，顧客在門前掃碼時，腳下踩的就是電子秤，記錄顧客的體重，完成結賬後，系統會把書的重量與顧客體重相加，顧客即可順利走出書店，如果攜帶沒有結賬的貨品，就會被自動識別出來，書店的自動門也就不會打開。

此外，北京市近日也公布無人自動駕駛車輛的「路考細則」，並計劃在亦莊建設第一條無人駕駛測試專用道。在無人駕駛領域，百度公司已積累豐富的技術儲備，其與金龍客車合作研發的無人駕駛小巴車，預計今年7月就能實現小規模量產。此後百度還將與江淮、北汽等合作夥伴推出更多款無人駕駛汽車。

無人技術在物流領域的應用則更為成熟。本月，由電商企業京東集團開展的以省域為範圍進行無人機配送的試點在陜西正式啟動。

該試點將積累海量飛行數據和物流配送樣本，探索無人機安全配送的技術手段、管理模式和規範標準。

業內人士認為，無人技術日漸普及的推動因素，除人工智慧、網路產業的發展外，還有勞動力成本的上升。這也倒逼企業轉型升級，加速自動化、智慧化裝備的普及。在可預見的未來，將有越來越多的無人技術投入應用，人們的工作和生活方式也將隨之改變。