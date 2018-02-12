西安10大優惠 全球招才引資

2018-02-12 02:46 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



剛獲批建設國家中心城市的西安，正加快招商引資步伐。西安官方11日發布招商引資優惠政策「黃金十條」，包括高新技術產業、軍民融合產業、人才安居等10大領域，為國家中心城市和亞歐合作交流的國際化大都市建設增添助力。

中新社報導，近年來，西安不斷優化提升營商環境，加大招商引資和服務企業力度。吉利新能源汽車、阿里巴巴等一批重大項目，三星二期、亞馬遜等一批知名企業相繼進駐西安。2017年，西安全年實際引進內資2186億元人民幣，實際利用外資53.06億美元，分別增長34.11%和17.81%。

西安市2017招商引資工作通報會11日召開，併發布「西安市招商引資優惠政策『黃金十條』」，梳理匯集2016年以來西安各類招商引資優惠政策的精華內容，主要包括高新技術產業、軍民融合產業、創業創新、企業運營、人才安居等10大領域，突出人無我有、人有我優的特點。

其中提及，設立1000億元（人民幣，下同）西安科技產業發展基金，通過市場化運作吸引社會資本和金融機構投資硬科技產業。對新成立專業化眾創空間，按「一事一議」原則給予不低於2000萬元支持。對在西安創辦企業或開展成果產業化活動的各類人才，給予最高500萬元項目配套獎補等。

此外，充分發揮西安作為「絲綢之路國際旅遊城市聯盟」發起城市的協調作用，拓展「一帶一路」旅遊合作。堅持旅遊項目多元化社會投資，通過建立項目儲備庫、搭建旅遊項目招商平台、加大招商引資力度，努力引進國際、國內知名文化旅遊企業來西安投資。

西安市投資合作委員會主任邢欣表示，2018年西安將全力搭建國際、國內、網路三大招商平台，力爭實現招商引資合同總額、項目質量、外資規模全線突破，為國家中心城市和亞歐合作交流的國際化大都市建設添助力。