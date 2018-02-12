重慶推電子維修 台企加速布局

2018-02-12 02:46 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



作為全球電子終端重要生產基地，重慶正進一步拓展全球維修產業，主要代工廠台灣仁寶、緯創都已布局相關業務。

中新社報導，兩路寸灘保稅港區是重慶重要的電子終端生產地，網羅了旭碩、緯創、仁寶等智能終端生產企業。重慶保稅港區開發管理集團有限公司相關負責人透露，將推進技術含量高、附加值高的維修及再製造業務，推動自貿試驗區框架下全球維修產業的形成。

目前，仁寶集團的子公司翊寶在兩路寸灘保稅港區已完成手機、手表和平板電腦（各一條）維修產線的架設。翊寶透露，其手機、智慧穿戴、平板電腦產品的維修業務已通過重慶出入境檢驗檢疫局審核。翊寶及其集團在昆山廠生產的手機，由境外運至重慶兩路寸灘保稅港區維修後返境外的業務模式已試運行。

目前主要是自產產品的維修業務，下一步，翊寶希望推動非翊寶及其集團自產產品返保稅港區維修業務，包括其他企業的產品由境外返至翊寶維修，再運送至境外。據翊寶估計，2018年其手機產品年維修量預計約5.3萬台、貨值達1200萬美元，電子書等產品年維修量預計約18萬台、貨值達4200萬美元。

緯創資通集團也瞄準維修業務，2016年決定加大投資力度，在重慶兩路寸灘保稅港區設立「惠普全球備件樞紐中心」，並於2017年3月註册公司緯騰，用於承接惠普電腦的全球備件及維修業務。

全球備件樞紐中心主要負責電子產品備件的採購、檢驗、組裝、包裝出貨、進出口物流運輸、不良品返回與維修等業務。項目投資總額達800萬美元。

緯騰作為惠普的全球備件樞紐中心，集中進行物料規劃、訂單採購，將分布在全球的供應商貨物集中在重慶，生產產品備件，再根據惠普需求運送至世界各地。緯騰透露，該業務模式2017年已實現進出口值9.19億元人民幣。

目前緯騰維修業務返修品主要來自境外和中國大陸保稅區，未來將擴展至中國大陸國內銷售產品維修。此外，緯騰還規劃筆記本電腦、平板電腦、通訊設備等整機維修業務。