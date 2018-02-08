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滬指連跌創半年來新低 樂視網11跌停後翻紅

2018-02-08 15:50聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

美股強勢反彈，滬指高開低走，盤中重挫逾2%，收盤時報3262.05點，跌幅1.43%，創六個月新低。

滬深兩市兩樣情，滬指收盤破位殺跌創半年新低，而深市三大股指全線大漲。失守3300點大關的滬指，由金融、週期股等權重股集體重挫，中國交建一度跌停，上證50指數一度跳水跌近4%。

特別的是，超跌股樂視網開板翻紅。歷經11個跌停的樂視網，今日迎2.13億股限售股解禁，占公司總股本的5.35%。樂視網因此打開跌停板放量翻紅，盤中漲幅一度高達6.85%。

樂視網收盤股價漲至人民幣5.08，漲幅5.39%，過去連11天跌停，人均虧人民幣12萬， 18萬股東終於噩夢結束。

綜觀大盤，滬指收報3262.05點，跌幅1.43%；深成指報10372.59點，漲幅1.23%；中小板指報7011.22點，漲幅2.23%；創業板指報1641.43點，漲幅1.55%。而兩市合計成交人民幣4119.23億元，較上一交易日的5265.31億元明顯縮量。

最近兩個交易日，市場呈現出權重回檔、中小創回暖的明顯分化走勢。分析人士表示，之前權重藍籌板塊積累獲利盤較多，而中小創估值則經歷了較長時間的去泡沫，股價與估值均位於低位，因此吸引資金逢低買進。

經過震盪整理之後，A股將進入回檔後的反彈階段。華商基金策略研究員張博煒指出， 2018年A股市場在宏觀經濟環境穩定的大背景下，估值收縮概率較低，具有一定的收益空間，短期回檔或使市場更具投資價值。

滬指高開低走，創六個月新低。取自華爾街見聞
滬指高開低走，創六個月新低。取自華爾街見聞
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