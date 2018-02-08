拚大數據！貴州將申建SKA亞洲中心

2018-02-08 01:59 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



貴州省2018年政府工作報告提出，今後5年，將更加奮發有為推進國家大數據綜合試驗區建設。羅列的計劃中，包括申建SKA亞洲區域中心。

新華社報導，SKA即「平方公里陣列天文望遠鏡」，是一項國際大科學工程，最終將建成世界上最大的綜合孔徑射電望遠鏡。目前已有20多個國家、上百個單位參與。

按照設計，SKA將於2018年開始建設，2020年開始進行早期科學觀察。科學家們將利用SKA了解宇宙是如何演變的，恒星和星系是如何形成和變化的，以及揭開暗物質和暗能量的神秘面紗。

去年9月，貴州省科學技術廳與貴州省貴安新區簽署深化大數據戰略合作協議，其中提出雙方將以FAST天文大數據中心為基礎，以貴州省科學數據中心為載體，共同申建SKA亞洲區域中心。

被譽為「中國天眼」的500公尺口徑球面射電望遠鏡（FAST）就在貴州，為何還要申建SKA亞洲區域中心，兩者有何關係？貴州師範大學物理與電子科學學院院長、貴州射電天文數據處理重點實驗室負責人支啟軍表示，「FAST只是單面最大，我們可以通過建一種陣列布局很多顆小的望遠鏡，然後把它們接收的數據合併起來，那這樣的分辨率能夠獲得的信息量，就比一個單口徑的大很多。」他還打了一個形象的比方：「這就像蜻蜓的複眼。」

在他看來，貴州目前正積極發展大數據，要力爭在一些領域、部分行業形成領先優勢。SKA產生的數據是FAST三個以上的數量級，這樣的大數據項目正好作為試金石。因為SKA涉及天文、電腦等眾多學科，所需要的傳輸、存儲、處理能力將是對大數據軟硬體的極限挑戰。