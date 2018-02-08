德勤：粵港澳料成世界頂級大灣區

2018-02-08 02:00 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



德勤6日發布報告稱，相較於美國紐約灣區、美國舊金山灣區和日本東京灣區這三個發展成熟的大灣區，粵港澳大灣區最有可能成為下一個世界級頂級灣區。

中新社引述該報告指出，粵港澳大灣區立足世界第二大經濟體的規模、需求和實力，以不足全大陸5%的人口創造了全大陸12%的經濟總量。

從內部看，粵港澳大灣區的「深港核心區」是全大陸人口密度、資金密度、國際專利密度最高的區域；從國際看，粵港澳大灣區擁有的占地面積、常住人口、經濟總量增速、港口吞吐量和機場通航量均超過現有三大灣區。

德勤中國首席經濟學家許思濤指出，灣區經濟不僅早已成為世界經濟發展的重要增長點，更是各國競爭力和創新能力的新載體。粵港澳大灣區發展規劃既是中國大陸準確把握國際競爭新焦點的前瞻性戰略，也是中國大陸經濟增長的新動能和接軌全球經濟的新支點。

許思濤指出，粵港澳需要共同探索灣區經濟的「中國模式」，由政府與市場交織推進灣區發展規劃，充分利用制度的多樣性重塑灣區，提供有別於其他世界級灣區的可能性。

許思濤認為，政府「自上而下」和市場「自下而上」融合，將在頂層設計、城市集群發展、產業協同和創新驅動四個層面上，推動粵港澳大灣區完成從願景到現實的轉化。

「一帶一路」也被認為是粵港澳大灣區發展的重要機會窗口。德勤中國「一帶一路」服務領導合夥人施能自表示，在推進「一帶一路」倡議的過程中，粵港澳自身各具優勢。比如粵港澳三地的機場、港口如能深入合作，建成全產業鏈的新型國際航運中心，將進一步促進「一帶一路」上的貿易暢通和人員往來。