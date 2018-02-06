借力推廣平台 加工業集體轉型

2018-02-06 02:04 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國加工貿易產品博覽會（簡稱「加博會」）是中國大陸唯一促進加工貿易創新發展的國家級展會，「加博會」自舉辦以來，幫助許多加工貿易企業創品牌、拓內銷，並與有關商協會和機構打造許多企業品牌推廣平台。

中新網報導，第十屆加博會將於4月19日至22日在廣東東莞舉行，中國大陸越來越多的加工貿易企業借力推廣平台，藉合作集體發展轉型。

位於東莞的莞貨名品店的商品琳琅滿目，服裝、鞋包、飾品、珠寶一應俱全，該店整合東莞最優質的國際大牌代工廠供應鏈資源，是東莞加工貿易企業合作發展的一種創新模式。莞貨名品聯合創始人劉全武表示，加工貿易企業在轉型的過程中，一直缺少通道，連續幾年參展加博會的過程中，摸索出集合店這種模式。

劉全武指出，「莞貨名品」集合東莞47家加工貿易企業的品牌，這樣的平台讓企業結束單打獨鬥的局面，資源分享，交流經驗，節約成本，合作轉型，少走彎路。目前，莞貨名品店在全大陸已開了17家店，今年計畫再開30家。

喬帛國際時尚集團總經理淩霞表示，「莞貨名品」強化私人定製化服務，鼓勵原創設計，為消費者提供一站式全品類的名優特產品。通過「莞貨名品」這一平台，公司實現了轉型。之前公司設計師都是閉門造車，工廠就大量生產；現在，設計師可直接瞭解到消費者的需求，以消費為導向生產，根據消費者需求設計產品，這種模式，產品不愁賣不掉，企業實現零庫存。

位於東莞長安的隆凱飾品生態城也是企業合作發展的典型，目前已有100多家加工廠進駐。

入駐企業東莞米飾有限公司負責人雷志華指出，進駐飾品城後，飾品城為他們解決設計、生產管理、財務等服務，有效為企業節約成本，也提高企業的生產效率。