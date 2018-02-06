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春節假期 廣州二手房進休眠期

2018-02-06 02:04聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

廣州住建委網站公布，2018年1月（1日~30日）廣州仲介網簽成交二手住宅7197套，略超2017年12月（7192套）的水準。1月買家入市積極性較去年底略增，但隨著農曆春節假期到來，2月廣州二手樓市交投料將轉淡，屆時市場成交量將下降。估計要到3月廣州二手樓市交投活躍度才會復甦。

廣州日報報導，近期信貸環境仍偏緊，受市場交投氣氛和整體政策影響，購房者態度仍偏謹慎，遇上價格合適的房源才出手購買，無論是最近才開始看房的新買家，還是觀望已有相當一段時間的舊買家，很少會急於在農曆年前入市，也不會盲目追價購買。

據合富大數據統計，1月低價房源成交活躍度上升，其中總價在150萬元（人民幣，下同）以內的房源成交比重達32%，高於去年12月的28%。從單價段畫分，單價在每平方公尺3萬元以內的低價房源，在1月成交活躍度也較去年12月上升。其中，每平方公尺1.5萬至3萬元的房源依舊占據成交主力，成交達43%，較去年12月略增，而單價低於每平方公尺1.5萬元房源成交也升至12%。

統計顯示，改善型換房成交的比重從去年12月的25%增至1月的29%。改善型換房個案當中，一次性付款購房的比率也上升。在1月改善型換房個案中，採取一次性付款方式購房的個案多達37%，較去年12月的33%增加，而採用分期付款方式購房的改善型換房個案比重，則從去年12月的67%下降至今年1月的63%。

合富置業天河里安分行主管王超表示，目前業主的心態較強硬，議價空間不大，讓價幅度大概在幾萬元左右。合富置業海珠金沙分行主管黃新榮表示，有部分「剛需」買家擔心年後二手價格會上漲，趕在1月入市成交，使海珠工業大道北板塊1月的二手交投較活躍。若遇到實客，業主有一定的議價空間，讓價幅度大概在3萬至5萬元，但急售的業主較少。

人民幣板塊

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