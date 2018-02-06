工業網際網路 賦予製造業新活力

2018-02-06 02:04 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



近年來，中國網路技術與製造業日益緊密結合，大幅提升生產效率和產品品質，並更能滿足個性化需求，讓製造業煥發新活力。

新華社報導，大陸工信部部長苗圩在日前舉行的「2018工業互聯網峰會」上說，中國正處於新舊動能轉換的關鍵時期，深化製造業與網際網路技術融合發展，是推動供給側結構性改革的戰略選擇。

國務院去年11月印發「關於深化『網際網路＋先進制造業』發展工業網際網路的指導意見」，提出三個階段的發展目標：到2025年，覆蓋各地區、各行業的工業互聯網網絡基礎設施基本完工；到2035年，建立國際領先的工業網際網路網路基礎設施和平台；到本世紀中葉，工業網際網路創新發展能力、技術產業體系以及融合應用等全面達到國際先進水準，綜合實力進入世界前列。

目前多個具備國際先進水準的工業網際網路平台已經初具規模。作為中國大型工程機械製造企業，三一重工以20餘年積累的製造業大數據為基礎，打造出「樹根互聯」工業網際網路平台。

樹根互聯技術有限公司首席執行官賀東東說，「樹根互聯」從服務於機械製造行業起家，至今已發展為綜合性多行業平台，已覆蓋風電、太陽能、醫療、工業機器人、建築工地設備管理等42個細分行業。

例如，在建築工地設備管理領域，「樹根互聯」通過實時監控、安全指導降低事故率85％以上，通過設備物聯、大數據分析等協助管理方進行設備維護保養，為施工方節約30％以上維護成本；在風電領域，通過數據建模分析，提供風電設備運行分析、故障預警、故障分析管理等服務，幫助風電企業每年減少35％以上的維修投入。

除服務大陸國內企業，「樹根互聯」還響應國家戰略，向「一帶一路」沿線45個國家和地區開放設備接入，朝世界級工業網際網路平台發展。

作為大型家電製造商，海爾集團近年來並未止步於家電製造領域，而是積極謀求在網際網路領域的轉型升級，打造出智能製造雲平台（COSMOPlat）。

海爾集團總裁周雲傑表示，COSMOPlat不是簡單的「機器換人」和生產自動化，而是一個大規模定制解決方案，可以滿足各類客戶個性化需求。如今在海爾生產線上生產的產品，由客戶定製的已占69%，這些產品不進入倉庫儲存，而是直接送至客戶手中。

COSMOPlat如今已被複製到電子、船舶、紡織、建築、化工等12個行業，20個國家，連接了2121萬台智能終端，服務3.5萬家企業。

國有特大型高技術企業航天科工集團2015年6月推出「航天雲網」平台，廣泛服務不同層次、不同規模、不同行業的企業。截至目前，該平台用戶已達128萬，整體成交額超過1400億元人民幣。

中國航天科工集團有限公司總經理李躍表示，到2020年，航天雲網將形成智能製造、工業大數據、信息安全等方面的一批核心技術，爭取實現上線用戶超過1000萬家，交易規模達到兆元級。

為增進業內交流合作，形成合力，2016年2月，143家工業、信息通信業和網際網路領域的企事業單位共同發起成立工業網際網路產業聯盟。短短兩年時間，聯盟會員單位已增至507家，並在技術標準統一、應用推廣、安全保障、國際合作等方面扮演日益重要角色。