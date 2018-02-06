中國貿促會：中國投資環境報告 今年發布

2018-02-06 02:04 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



中國貿促會會長姜增偉昨在北京指出，今後將更積極組織中國企業應對經貿摩擦，維護中國產業安全。

中新網報導，中國商務部新聞發言人高峰日前表示，中國仍然是全球貿易救濟調查的最大目標國。姜增偉在當天舉行的全國貿促工作會議上說，將努力通過磋商對話、推動產能合作和行業自律等方式，妥善解決經貿摩擦案件。

貿促會是中國最大貿易促進機構。2017年貿促會共承接17起經貿摩擦案件，涉案金額達8.7億美元，成功組織應對紐西蘭、越南、南非等國家對中國發起的多起貿易救濟調查案件，幫助涉案企業保住市場。

在對外投資方面，姜增偉表示，2018年貿促會將開展「中國企業走出去20+20計畫」，即面向20個重點國家和20個境外重點經貿合作區，通過多種方式支持企業對外投資。

他稱，貿促會將通過舉辦裝備製造展和投資說明會、提供個性化諮詢服務等方式，引導和支持更多發展戰略清晰、堅持主業的企業對外投資。此外，貿促會還將與更多中央企業和知名民營企業開展戰略合作，培育具有國際知名度和影響力的跨國公司。

在吸收外資方面，姜增偉透露，今年貿促會將開展「投資中國環境監測行動」，發布中國投資環境研究報告，增強中國對全球投資者的吸引力。