浙江瘋無人商店 麵包店也跟進

2018-02-06 02:04 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



沒有收銀員，無需排長隊，拿了商品後，用手機掃碼支付就能走。去年以來，無人值守的「新零售」模式在浙江興起，滿足人們個性化、多元化的消費需求。

人民網報導，寧波江北萬達廣場地下一層的永輝超市入口處，近期專門闢出一塊「無人收銀」區域，放置著6台自助收銀設備，消費者可自助掃碼結算。從選購商品到自助結帳，前後時間用了不到三分鐘，十分便捷。

超市方面表示，如果商品沒有掃描就放在稱重台上，機器顯示幕上就會通過文字、聲音提醒消費者購物台上有未掃描的商品，顯示幕操作按鈕會變成灰色，顧客無法進行下一步操作；同時機器上方的提示燈會不停提示閃爍，待顧客正確掃描後才能繼續操作。

這兩年無人值守的店鋪在中國大陸方興未艾，目前無人值守店鋪主要有無人超市、無人便利店、無人值守貨架等不同的形式，呈現占地面積小、技術投入大等特點。

例如，海曙恒一廣場的「質在無人」智慧便利店，店鋪是15平公尺的箱體，以玻璃結構為主，顧客一眼即可看到內部商品。店門上裝有攝影鏡頭，顧客站在門口指定的影像採集區，攝影鏡頭就會識別使用者面部資訊，並打開門鎖。便利店還可通過行為軌跡分析系統，配合自動感應貨架，精準判斷用戶是否有購物行為。當消費者在店中挑選完產品後，就可根據指示到收銀區自動感應進行結算。

無人便利店經營者表示，除了「極速支付，人臉識別」的高科技，無人便利店的運營成本較低，其商品價格對比同等規模的傳統便利店降低20%至30%。

除了杭甬兩地，無人值守「新零售」也在浙江其他城市興起。2月3日，溫州老牌烘焙企業甌麥食品也宣布啟動「24小時無人值守」新零售模式。

報導引述寧波大學商學院有關專家指出，未來的消費者會更願意為體驗、環境、情感和服務買單，由行銷商品轉向行銷顧客，用社交的方法增強顧客黏著性已成為一種零售發展方向。