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對俄貿易增長 吉林加速口岸改建

2018-02-06 02:04聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

中俄琿春鐵路口岸，一列火車昨下午鳴著汽笛，沿中俄琿春—馬哈林諾鐵路緩緩進站。吉林琿春出入境檢驗檢疫局鐵路口岸辦事處指出，這已是當天第四列進站的貨運列車。

中新社報導，該辦事處指出，該口岸已連續十天保持每天四列火車進站，日過貨量穩定在1萬噸以上，呈現前所未有的穩定增長態勢。

運營這條鐵路的吉林省東北亞鐵路集團股份有限公司指出，目前正準備擴建現有換裝站，待擴建完成後，日過貨量將從現在的1萬噸提升至3萬噸。

琿春—馬哈林諾鐵路是聯通中國東北和俄羅斯遠東的重要鐵路，可連接日本海多個港口。吉林省不斷對這條鐵路改造升級，顯示出該省迫切希望藉此深耕東北亞市場的願望。

吉林省商務廳廳長王志偉說，今年吉林省將重點加強與東北亞國家的貿易往來，推動經貿合作向縱深發展。

吉林省商務廳披露，去年由於俄羅斯匯率趨於穩定，對俄貿易持續看好，特別是對俄邊境小額貿易有快速增長；日本和韓國作為吉林省傳統貿易夥伴也有巨大合作空間。

吉林省是中國「一帶一路」倡議中向北開放的重要窗口和門戶，類似于琿馬鐵路的口岸通道不在少數，隨著吉林省與東北亞各國地方政府合作日趨活躍，這些口岸和通道的功能亟待提升。

目前吉林省已著手協調與邊境鄰國同步加強口岸基礎設施互聯互通發展。王志偉指出，今年吉林省將與俄羅斯遠東地方政府會晤，同步推進邊境口岸發展，還將與韓國研究建立釜山、束草航線通關協調機制等。

王志偉說，今年要力爭使外經貿企業在邊境口岸通過「單一窗口」通關業務覆蓋率達到50%，要通過口岸基礎設施和信息化發展，為外貿提供優質高效通關服務。

俄羅斯韓國

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