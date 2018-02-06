煙台中俄科技園 擁逾千國家項目

2018-02-06 02:04 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



煙台中俄科技園的工作人員昨天忙著為俄羅斯遠東泥碳環保科技公司辦理外資註册等手續，他們為該項目順利入駐中國設立「一站式服務」。

截至目前，煙台中俄科技園已累計向中國企業推介高新技術項目2000餘項，轉移國際技術合作129項，培育中外項目533個，園區內集聚200餘家科研院所、1000餘項國家科技項目。

俄羅斯遠東泥碳環保科技公司中國研發總部負責人提莫菲耶夫．亞歷山大．尼克拉耶維奇受訪時說，中國有龐大的有機肥市場，希望通過在中國設立銷售中心等，實現更多技術合作。

煙台中俄科技園是國家科技部認定的國家級科技企業孵化器，2009年創建至今吸引越來越多像俄羅斯遠東泥碳這樣的企業，它們通過園區搭建的科技成果轉化、創業孵化、信息服務等平台，從事新能源材料、生物科技等產品生產、加工和銷售。

研製輪椅驅動裝置的俄羅斯企業UnaWheel創始人尼科萊．尤金日前表示，他們在煙台高新區投資相關項目，能享受到中國物流技術很多便利，產品生產後可快速運往需求國。

許多中國企業通過煙台中俄科技園，與俄羅斯、烏克蘭等「一帶一路」沿線國家合作。園區內的源晨環境公司生產的離子風空氣淨化器採用烏克蘭先進技術，產品獲得市場認可。煙台高新國際科技合作有限公司與 農業大學合作，引進名貴柿樹栽培技術，前景看好。

煙台中集來福士海洋工程有限公司還與烏克蘭巴頓焊接研究所合作建設中集巴頓焊接技術研究院，研發水下焊接機器人等前沿技術。

煙台高新區是中國首家中俄高新技術產業化合作示範基地，引進海外先進技術與優秀人才，幫助區內中小企業發展，並搭建中俄科技園、國家國際技術轉移中心、絲綢之路高科技園區聯盟等平台。