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上海2020年 建立「全城物聯專網」

2018-02-06 02:04聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

上海數據交易中心主辦的上海新型城域物聯專網建設靜安區啟動大會暨「大數據與城市管理項目」合作夥伴大會，4日在上海召開。上海市經信委總工程師張英在啟動儀式上指出，上海作為大陸國家大數據示範區，計畫到2020年基本建立融合連接數據、演算法、平台等的「新型城域物聯專網」。

中新網報導，大陸國家發改委2018年數位經濟重大工程—大數據與城市管理（靜安）項目啟動，以期在上海織起一張城市管理的「資料湖」，將大數據運用到城市管理、社會治理等領域。

靜安區是上海中心城區，城市管理和社會治理水準在中國大陸居領先地位，目前正著力打造上海建設國家大數據綜合試驗區的重要功能樞紐區和產業發展集聚區，也是「上海市大數據城市管理與社會治理試驗區」。該項目首批工程將在2018年9月底前完成涉及養老照護、食品加工監測、環境監測等15個場景的感測器的安排，形成具有規模性的城市管理數據自動化採集能力，後續計畫逐步打造成大陸城市數據資料管理的樣板。

此外，上海正建設全球「數據經濟」樞紐城市，根據「上海市推進智慧城市建設十三五規劃」，在「十三五」時期末，上海大數據發展水準計畫要率先邁入國際先進行列，成為中國大陸國家戰略數據儲備中心、亞太地區重要的數據交易市場和全球「數據經濟」樞紐城市。上海計畫引進和培育50家以上大數據龍頭企業，建立三至五個大數據產業基地。

上海大數據企業主要集中在資源整合、技術開發、應用服務等大數據專業知識服務價值鏈環節。根據此前官方披露資訊，上海將全面推進大數據應用和產業發展，到2020年實現大數據核心產業產值達到千億元人民幣級別的目標。

截至2017年7月官方披露資料，上海的三大基礎數據庫已彙聚160萬法人單位、2500萬常住人口和全市空間地理基礎資訊，形成網上政務大廳等跨部門數據平台。

上海海大

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