疏解非首都功能 千家製造業將退出北京

2018-01-27 19:40 中央社 台北27日電



官員表示，為疏解非首都功能，今年起到2020年，北京市將再退出1000家一般性製造業企業以及300家市場和物流中心。

新華社今天引述北京市協同發展領導小組辦公室副主任劉伯正說，今年至2020年是京津冀協同發展的中期階段，將繼續對北京市的一般性製造業、區域性市場、學校及醫院等4類非首都功能展開疏解工作。

他表示，到2020年，北京要退出一般性製造業企業1000家左右，疏解提升市場和物流中心約300家。

其中北京今年還將調整退出一般性製造業企業500家，疏解提升市場和物流中心176家，並推進一些大學和醫院相關項目的疏解進程。

據北京市2018年預算草案，北京今年擬投入人民幣122億元用於疏解非首都功能，比去年增加3.4億元。

此外，為了更高品質的發展，北京市今年將修訂新增產業的禁止和限制目錄。

「京津冀協同發展規劃綱要」於2015年正式公布。據報導，過去3年多，京津冀協同發展已基本完成涉及北京的990多項任務，北京市在交通、生態環保和產業3個重點領域，實現從「集聚資源求增長」到「疏解功能謀發展」的轉變。

劉伯正說，非首都功能疏解是北京治理大城市病的良方，但是大城市病還遠遠沒有解決，今年依據城市副中心、雄安兩翼的建設，北京將從單點疏解轉向大疏解。

另一方面，他指出，京津冀將繼續推進在標準、准入及市場上實現一體化，以破解隱形壁壘。