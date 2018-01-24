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渝甬沿江鐵海聯運國際班列 首發

2018-01-24 02:35聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

重慶至寧波（渝甬）沿江鐵海聯運國際班列昨在重慶團結村鐵路貨櫃中心站首發開行。該班列開行標誌著橫貫中國大陸東、中、西的沿江鐵海國際聯運通道正式打通。

中新網報導，當天開出的首班班列共有30個40呎貨櫃，主要貨物包括汽摩配件、機械設備、防盜門、紙類和塑膠粒子等近十種外貿貨源。班列預計幹線運行57小時後到達寧波北侖港，比目前最快的重慶到北侖港水運快班輪至少節約12天。

重慶交通運輸控股集團有限公司董事長何宗海稱，該班列去程方面，重慶將安排更多高附加值的IT、汽車及零部件、機械裝備等貨源。同時儘快開通回程班列，協調安排寧波及大陸華東、華中等地區通過卡車和水運等方式，進入重慶的貨源使用該班列，並與中歐班列（重慶）有效連接，形成「甬渝新歐」班列。

此外，重慶將研究相關政策配套和體制機制創新，將該班列每周1班的開行頻率提升至每周3班，力爭儘快形成「天天班」和雙向常態化運行。

重慶市經濟和信息化委員會主任陳金山說，該班列開行後不僅可完善重慶東向沿江通道，緩解長江堵塞帶來的系列問題，還可促進以重慶為重要節點的中國大陸西部地區與長江經濟帶的區域合作。

該班列到達寧波北侖港後將再通過海運，經日韓線、北美線、南美線及歐洲線出口至美國、阿根廷、法國、日本和韓國等地。班列常態化運營後還可將華東、華中等地區出口歐洲的貨源集結至重慶。

陳金山說，該班列常態運行後可與中歐班列（重慶）、中星互聯互通南向通道等大通道形成有機銜接，有利重慶發揮「一帶一路」建設和長江經濟帶聯結點戰略作用，促進重慶形成「陸海內外聯動、東西雙向互濟」的開放格局，打造內陸國際物流樞紐。

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