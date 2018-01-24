福建GDP首破3兆 經濟總量大陸第七

2018-01-24 02:35 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



福建省統計局發布數據顯示，初步核算，2017年全省生產總值3兆2298億元（人民幣，下同），按可比價格計算，比上年增長8.1%，經濟總量首次突破3兆。經濟總量在2016年首次進入大陸第十名後；增速也比2016年前進一位，居大陸第七。

第一財經網報導，此前的2013年、2014年、2015年和2016年，福建GDP增速分別為11%、9.9%、9%和8.4%，在大陸均屬前列。

分產業看，第一產業增加值2442億元，增長3.6%；第二產業增加值1兆5770億元，增長6.9%；第三產業增加值1兆4085億元，增長10.3%。2017年全省第三產業增加值對經濟增長貢獻率為54%，比同期第二產業貢獻率高11.4個百分點，也比上年提高1.2個百分點。

這也說明，福建已逐漸進到後工業社會，服務業增加值占GDP比重不斷提高，服務業對經濟增長的貢獻率不斷提升。

在人均方面，2017年福建省人均生產總值8萬2976元人民幣，比2016年增加9025元。按平均匯率計算，人均生產總值為1萬2299美元。

但福建還有不少困難和挑戰。廈門大學經濟學系副教授丁長發分析，福建人經商意識濃厚，也敢於冒險和打拚，但是由於特殊的地理面貌，經濟總量和市場總量都比較小，人口比較少，企業規模也相對不大，競爭力不夠強。

數據顯示，2017年全省規模以上高技術產業增加值增長12.5%，增幅比上年提高0.8個百分點，比同期規模以上工業高4.5個百分點。全省平板電腦產量增長127.4%，新能源汽車增長55.3%，運動型多用途乘用車（SUV）增長52.7%，太陽能電池增長40.9%，積體電路增長35.3%。

丁長發說，福建產業發展水準、薪資水平等與廣東、浙江等其他沿海地區存在一定的差距，近幾年福建的土地、勞動力等各種成本不斷上升，產業由沿海向中西部轉移加快，中西部地區經濟發展不斷加快，農民工就近就業、返鄉創業日益增多，到福建的人也減少。

福建省衛計委的數據顯示，2011-2015年福建全省省外流動人口總量增速分別為8.95%、2.84%、0.42%、－12.99%，逐年下降。2015年流動人口總量首次下降；省外流動人口總量從最高峰2014年的342萬人跌落到2015年的298萬人。

丁長發分析，福建兩中心城市廈門和福州的城市規模都比較小，與杭州、南京、武漢等二線城市有很大差距，城市的集聚效應較弱，無論是對人才，還是資金、信息的集聚都不利。福建要加快產業結構轉型，做大做強城市平台，擴大吸引人才，加快新興產業發展。