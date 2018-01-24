親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
M503爭議發酵
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

福建GDP首破3兆 經濟總量大陸第七

2018-01-24 02:35聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

福建省統計局發布數據顯示，初步核算，2017年全省生產總值3兆2298億元（人民幣，下同），按可比價格計算，比上年增長8.1%，經濟總量首次突破3兆。經濟總量在2016年首次進入大陸第十名後；增速也比2016年前進一位，居大陸第七。

第一財經網報導，此前的2013年、2014年、2015年和2016年，福建GDP增速分別為11%、9.9%、9%和8.4%，在大陸均屬前列。

分產業看，第一產業增加值2442億元，增長3.6%；第二產業增加值1兆5770億元，增長6.9%；第三產業增加值1兆4085億元，增長10.3%。2017年全省第三產業增加值對經濟增長貢獻率為54%，比同期第二產業貢獻率高11.4個百分點，也比上年提高1.2個百分點。

這也說明，福建已逐漸進到後工業社會，服務業增加值占GDP比重不斷提高，服務業對經濟增長的貢獻率不斷提升。

在人均方面，2017年福建省人均生產總值8萬2976元人民幣，比2016年增加9025元。按平均匯率計算，人均生產總值為1萬2299美元。

但福建還有不少困難和挑戰。廈門大學經濟學系副教授丁長發分析，福建人經商意識濃厚，也敢於冒險和打拚，但是由於特殊的地理面貌，經濟總量和市場總量都比較小，人口比較少，企業規模也相對不大，競爭力不夠強。

數據顯示，2017年全省規模以上高技術產業增加值增長12.5%，增幅比上年提高0.8個百分點，比同期規模以上工業高4.5個百分點。全省平板電腦產量增長127.4%，新能源汽車增長55.3%，運動型多用途乘用車（SUV）增長52.7%，太陽能電池增長40.9%，積體電路增長35.3%。

丁長發說，福建產業發展水準、薪資水平等與廣東、浙江等其他沿海地區存在一定的差距，近幾年福建的土地、勞動力等各種成本不斷上升，產業由沿海向中西部轉移加快，中西部地區經濟發展不斷加快，農民工就近就業、返鄉創業日益增多，到福建的人也減少。

福建省衛計委的數據顯示，2011-2015年福建全省省外流動人口總量增速分別為8.95%、2.84%、0.42%、－12.99%，逐年下降。2015年流動人口總量首次下降；省外流動人口總量從最高峰2014年的342萬人跌落到2015年的298萬人。

丁長發分析，福建兩中心城市廈門和福州的城市規模都比較小，與杭州、南京、武漢等二線城市有很大差距，城市的集聚效應較弱，無論是對人才，還是資金、信息的集聚都不利。福建要加快產業結構轉型，做大做強城市平台，擴大吸引人才，加快新興產業發展。

福建人民幣
新年新希望 限量日誌登入送 讓你真正有希望

相關新聞

滬今年GDP拚增6.5%

2018-01-24 01:04

服務型製造業 大陸加速追趕

2018-01-24 02:35

渝甬沿江鐵海聯運國際班列 首發

2018-01-24 02:35

中小戶搶手 深圳80後購房主力

2018-01-24 02:35

阿里巴巴金雞母 去年繳稅366億

2018-01-24 02:35

陸股解碼／銀行地產 漲勢領先

2018-01-24 01:09

工行躍全球第一大行

2018-01-24 01:09

估將跌停13天 樂視網今復牌

2018-01-24 01:08

雙城論壇…上海、台北互相學習

2018-01-24 01:06

張志軍訪昆山台商

2018-01-24 01:06

法藍瓷擬跨醫療 攻陶瓷牙

2018-01-24 01:06

精博台商專欄／KYC效應 境外公司開戶趨嚴

2018-01-24 01:06

零售業戰火 蔓延到線上線下

2018-01-24 01:03

陸能源局副局長涉違紀

2018-01-24 01:03

2,169億人民幣 陸人瘋彩券 銷售額衝高

2018-01-24 01:01

騰訊、永輝入股大陸家樂福

2018-01-24 01:00

李彥宏：有領導搜自己名字跳到色情網站，百度須負責

2018-01-23 23:27

臉書進中國再傳受挫 前後轉折一次看懂

2018-01-23 19:08

中國人出手闊綽 法媒：歐洲靠細節「吸財神」

2018-01-23 17:28

馬雲重回課堂：遊戲不壞 但失控很麻煩

2018-01-23 15:08

美將對太陽能板課高關稅 大陸表達「強烈不滿」

2018-01-23 12:50

寶成設昆山總部 推運動服務平台

2018-01-23 01:42

江蘇台企500強 昆山占三分之一

2018-01-23 01:42

全球茶產能過剩 雲茶拚帶路

2018-01-23 01:42

廣州二手住宅 成交「兩重天」

2018-01-23 01:42

谷歌證實落腳深圳

2018-01-23 01:42

台灣元富、福建投資集團 成立合資券商

2018-01-23 01:42

蛻變智慧城市 深圳推十大工程

2018-01-23 01:42

改革金融經商環境 深港合作新政20條

2018-01-23 01:42

春節前祭「限價令」 茅台仍飆漲

2018-01-23 01:41

去年陸餐飲業收入 近4兆人民幣

2018-01-23 01:41

重慶科技型企業 年增3000家

2018-01-23 01:41

馬雲、李連杰 重回課堂

2018-01-23 00:48

台商對陸投資 今年將逆轉為正成長

2018-01-23 00:47

大陸房市限售 增至85城

2018-01-23 00:32

元富證前進福建 設合資券商

2018-01-23 00:32

政府搭建租賃平台 上線

2018-01-23 00:32

陸股解碼／環保、消費升級 火紅

2018-01-23 00:30

蘇寧更名 攻智慧零售

2018-01-23 00:30
看更多

熱門文章

兒媳嫁公公、外甥娶舅媽 亂倫變成大商機！

2018-01-23 13:31

23歲男娶38歲女…家長反對 新娘「一招搞定」婚事

2018-01-23 15:11

司機患尿毒症離職 好東家五年來每月支薪供養病

2018-01-23 09:53

吃不起茶葉蛋、兩顆導彈炸掉三峽 陸網友認最雷人

2018-01-23 16:52

一國兩制為何行不通 孫亞夫：國民黨拒絕、民進黨誣衊

2018-01-23 12:05

經濟學人：大陸對台漸趨強硬 欺凌加勸誘兩手策略

2018-01-23 12:22

大陸國家能源局副局長落馬 原來他是十億貪官的上級

2018-01-23 12:59

繁榮下的悲歌 「沒錢，真的很難在香港生存。」

2018-01-23 15:41

黃安：打自己孩子以為對方就心疼 神經病加抑鬱症前兆

2018-01-23 08:21

台灣民調74%反對M503 陸網路民調97%支持

2018-01-23 16:07

發布兒童邪典片公司道歉了 「為衝流量做了錯誤示範」

2018-01-23 13:38

陸推新政放寬赴台簽證措施 提高陸客來台誘因

2018-01-23 11:00

M503危國安？作家説中華民國失去空軍軍歌的格局

2018-01-24 01:12

紐約時報：桂民海赴京途中遭便衣警察帶走

2018-01-23 11:01

小英說不排除大陸武統 黃安：六個任何陸統一不計代價

2018-01-23 23:30

胡鞍鋼稱中國整體上已超美國　胡錫進：深感不安

2018-01-23 23:35

反制印度！官媒曝光巨型反導雷達

2018-01-23 14:22

來自彰化的兵乓小子 醫師謝國群成上海市政協委員

2018-01-23 16:25

香港服務態度差？ 陸女稱機場點餐遭辱還被潑粥

2018-01-23 14:46

獲習近平高度評價！ 「她」料破例獲任政協常委

2018-01-23 18:48

傳汪洋列政協委員名單 或任政協主席

2018-01-23 19:40

鳳姐、芙蓉、如花、老師 小學試題選「誰最美」？

2018-01-23 14:18

美將對太陽能板課高關稅 大陸表達「強烈不滿」

2018-01-23 12:50

陸放寬赴台簽證 提高登台誘因

2018-01-23 13:57

臉書進中國再傳受挫 前後轉折一次看懂

2018-01-23 19:08

陸孔子學院不只教中文 還有外交任務

2018-01-23 22:51

新政協委員謝國群 來自台灣

2018-01-24 01:07

隔離罩裡考期末考 癌末病童不認輸：以後要當醫生

2018-01-23 12:41

劉鶴率團出席達沃斯論壇 將發表 「中國經濟政策」演講

2018-01-23 23:42

朱立倫籲勿因M503爭議 影響台胞春節返台

2018-01-23 13:53

李彥宏：有領導搜自己名字跳到色情網站，百度須負責

2018-01-23 23:27

中美吵南海 陸學者：口水戰

2018-01-23 13:39

中國經濟新大臣 劉鶴率團赴WEF

2018-01-23 11:47

中國人大常委會 月底議修憲

2018-01-23 10:23

經濟學人：習近平新招 對台青釋利多

2018-01-23 13:57

福建GDP首破3兆 經濟總量大陸第七

2018-01-24 02:35

中國人出手闊綽 法媒：歐洲靠細節「吸財神」

2018-01-23 17:28

北京初雪遲到53天 鐵公路亂了套

2018-01-23 14:26

大陸在關島海域設儀器 監聽美潛艇

2018-01-23 15:21

全球瀕危鳥類黑面琵鷺現廣州 數量上升

2018-01-23 11:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top