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中國人出手闊綽 法媒：歐洲靠細節「吸財神」

2018-01-23 17:28世界日報 中國新聞組／北京23日電

法新社稱，中國遊客花錢大方，而且來歐洲旅遊的人數在未來5年將激增將近70%，因此，歐洲各國正鋪開紅地毯，讓中國客人們感到自己深受歡迎。

參考消息網引述報導，歐洲旅遊委員會稱，2017年共有1240萬中國人赴歐，其中多數為跟團遊。中國旅遊研究院預計，到2022年，這個數字將達到2080萬。

在中歐旅遊年於此間開幕之際，中國旅遊研究院院長戴斌說：「幾年前，中國人來歐洲只是為了購物。現在，他們越來越熱衷於了解文化和農村。」

報導稱，中國是全球最大出國遊市場，有1.29億中國度假者出國旅遊，占全球遊客總數五分之一。他們的支出是美國遊客的兩倍多。2016年，中國遊客支出2610億美元，而美國遊客為1230億美元。

向接待中國顧客的旅遊公司發放認證的「歡迎中國」項目的執行總裁申曉亞說，小細節非常有助於讓中國遊客在歐洲感覺更自在。他說：「給他們提供一杯熱水，他們會非常高興。」他指出，大多數中國人喜歡喝熱水，而不是涼水。

酒店房間提供中文電視台和信號良好的wifi也是一個好主意。中國人喜歡的支付方式，比如銀聯卡、微信支付或支付寶，也是必備的。

報導稱，戴斌說，歐洲應該減少針對中國遊客的繁文縟節。他說：「我們希望歐洲能讓中國人更容易獲得簽證。」獲得很多東歐國家的簽證是容易的。但要獲得另一些國家的簽證，卻很難。戴斌說，中國遊客希望一次遊覽數個國家，而不是一個國家。

歐洲旅遊委員會的數據顯示，法國是中國遊客赴歐旅遊第一大目的地，61%遊客希望前往法國，其次是德國和義大利，分別為37%和28%。

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