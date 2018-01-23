寶成設昆山總部 推運動服務平台

2018-01-23 01:42 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 杜宗熹 ／昆山報導



大陸江蘇省昆山市長杜小剛（右）會見寶成集團執行長蔡佩君。 記者杜宗熹／攝影 分享 facebook 全球最大鞋業代工龍頭寶成集團昨和江蘇昆山開發區簽署合作協議，未來要在昆山設立總部大樓，設立包含運動服務平台和線上線下（O2O）行銷總部基地，代表寶成在昆山從製造業向服務業進一步轉型。

寶成集團第二代掌門人蔡佩君昨一下飛機，便直奔昆山簽約。包含昆山市長杜小剛、昆山開發區管委會副主任陳辰揚等官員也安排會見蔡佩君。這是昆山去年12月25日發布治水「限汙令」又暫緩執行後，台灣上市公司加碼投資昆山的新案例。

杜小剛在會見蔡佩君時表示，整個台商界都面臨轉型需求，昆山願與所有台商共進退。昆山政府也會全力支持昆山台商，這種支持只會加強、不會減弱，全力支持台商發展。

過去從製造業起家的寶成，這次打算進一步延伸發展大陸的運動零售市場，寶勝國際執行長李韶午在受訪時表示，寶成集團非常看好大陸運動服務產業發展，也選定昆山作為運動服務發展的平台和基地，帶領寶成集團在昆山的投資從電子業轉向服務業。

李韶午解釋，去年在昆山的線上平台銷售額，達到人民幣12億元（約新台幣55億元），希望未來三年內能多成長幾倍。今年是寶成發展服務業的里程碑，預計除了在昆山成立總部外，也會在昆山總部的一樓開設體驗店，並推出寶勝自己的App。最晚今年第四季就會有結果。

目前寶勝國際在昆山開發區共投資裕晟（昆山）體育用品有限公司等六家獨立法人企業。2013年8月寶勝國際為發展大陸線上電商業務，在昆山開發區成立昆山勝道信息技術有限公司，打造線上線下營運模式，以線上帶動線下，為客戶提供全方位的零售平台服務。

這次合作協定內容，包括設立寶勝運動服務平台總部，以及線上線下共同行銷總部基地，選址昆山開發區的金融街內，將為寶勝未來轉型升級為新型運動服務業態奠基，但李韶午不願透露具體投資金額。