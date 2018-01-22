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廣東遊戲業產值1670億 占大陸四分之三

2018-01-22 02:09聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

廣東在中國大陸乃至全球遊戲市場占據越來越重要的地位。據廣東省遊戲產業協會執行會長魯曉昆近日在廣州發布的廣東省遊戲產業年度發展報告顯示，2017年，該省遊戲產業總產值1670.5億元人民幣，同比增長24.2%，占大陸約75.6%分額。其中，移動遊戲營收總額同比大增逾五成一。

中新社引述該報告指出，去年，全球遊戲市場的收入規模近1160億美元（不含遊戲遊藝機）。中國大陸遊戲收入規模近325億美元（不含遊戲遊藝機），同比增長19.9%。中國大陸連續三年成為全球遊戲收入第一大國。

魯曉昆稱，去年中國大陸的互聯網用戶數已經達到8.14億，其中71%是遊戲玩家，約有5.74億人，人均年度遊戲消費約951元（人民幣，下同）。

2017廣東遊戲出口營收規模也增長迅速，達到218億元，同比增長23.9%。其中移動遊戲是遊戲出口營收提升的重要動力，占比超五成。

該報告同時公布廣東省遊戲市場行業的細分數據。2017年廣東移動遊戲營收總額為866.6億元，同比增長51.2%，占大陸移動遊戲市場77.2%的份額；客戶端遊戲營收總額為552.8億元，同比增長17.1%，是過去三年增速最快的一年，占大陸客戶端遊戲市場79.4%的份額；網頁遊戲營收規模92億元，占大陸網頁遊戲市場份額的47.8%，遊戲遊藝機營收總額為154.7億元，同比增長22.3%，占大陸遊戲遊藝機市場98.5%的分額；家用主機遊戲營收總額為4.5億元，同比增長55.2%，占大陸份額11.6%。

2017年廣東遊戲產業的發展優勢主要呈現在四個部分：持續增加的營收規模比重、成熟完善的資本運作體系、飛速增長的遊戲企業數量、國產遊戲的超強研發能力。

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