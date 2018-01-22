百億投資潮州 闢中醫藥小鎮

2018-01-22 02:09 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



20日上午，2018中國健康醫藥特色小鎮高峰論壇在潮州「太安堂小鎮」舉行。太安堂集團負責人表示，該公司向現代高科技企業轉型發展，建成72條全自動生產線、智慧提取車間、無人生產車間。同時，集團發揮在中醫藥的優勢，計畫在潮州投資100億元人民幣，打造以大健康理念和智能高科技融合一體的「太安堂小鎮」。

據香港文匯網報導，太安堂集團負責人指出，太安堂集團是國家級非遺、中華老字號企業，傳承至今近500年，歷經二十三年蓬勃發展，已成為集中醫藥研發、生產、銷售於一體的國家高新技術上市公司。目前，太安堂以國際化的視野搭建創新型經營合作平台和互聯網金融平台，攜手海內外知名企業在潮州投資百億，打造以大健康理念和智能高科技融合一體的中醫藥特色小鎮。

據瞭解，作為「太安堂小鎮」的重要組成部分，太安堂中華麒麟閣將定位中國中醫藥文化第一閣、送子增壽朝聖地及聯合國教科文非遺論壇會址，在廣東潮汕地區打造一座全新中醫藥文化地標。

當天下午，在「太安堂小鎮」還舉行了太安堂世界中醫藥文化研究中心奠基開工典禮。研究中心建成後將圍繞中醫藥文化的傳承、保護和發展，對中醫藥和傳統醫學進行系統研究，推動中醫藥文化的國際交流、傳播與發展。