重慶兩江數位園 阿里巴巴進駐

2018-01-22 02:09 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



重慶兩江數位經濟產業園21日開園。阿里巴巴等34個項目簽約入駐，總投資額超183億元（人民幣，下同）。

中新社報導，重慶兩江數位經濟產業園總規畫面積40.8平方公里，重點發展數位基礎型、數位應用型、數位服務型三類產業。

數位基礎型產業將以數據採集、存儲、清洗、分析挖掘、可視化、交換交易等為重點，普及採集終端、建立完善數據採集體系。

數位應用型產業則將推進通信設備、電子元器件等電子信息製造產業的引進，並布局虛擬現實、可穿戴設備、人工智慧等新興前沿領域，增強面向物聯網、可視計算等領域的技術服務和應用能力。數位服務型產業將大力發展「互聯網＋」、「大數據＋」、「智慧＋」等新型業態，推動數位技術與現代服務業融合發展。

1月11日，阿里巴巴已宣布高層級區域中心進駐重慶兩江數位經濟產業園，並與兩江新區簽署合作協議，在深化新型金融、新型物流、跨境電商等領域合作的基礎上，同步推進雙方在數位經濟重點產業領域、示範應用工程等方面的合作。

21日簽約入駐項目中，除阿里巴巴外，還涉及大數據、智慧化、綠色環保、物聯網等項目。

阿里雲靜態交通的合作夥伴浙江進取科技有限公司進駐產業園，將與重慶合作組建重慶市智慧停車管理平台。

中興通訊股份有限公司副總經理姜以表示，中興通訊將在重慶兩江數位經濟產業園建立雲平台，接入物聯網相關應用；未來計畫將中興通訊物聯網聯盟的100多家企業吸引到該產業園中，形成物聯網產業生態。

重慶兩江新區相關負責人表示，到2020年，入駐產業園的數位經濟類企業預計達3000家以上。