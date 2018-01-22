滬牌拍賣 均價逾8萬人民幣

2018-01-22 02:09 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



上海2018年首次車牌拍賣20日結束，當日共有22萬6316人參與競拍，車牌平均成交價為8萬7936元（人民幣，下同）。

中新社報導，本月官方共投放滬牌額度1萬2183輛，較上月增加36輛，與去年相比是投放額度較多的一個月。因此，本場新年首拍吸引了不少市民前來碰碰運氣。

讓「拍牌大軍」躍躍欲試的另一個原因是，上海今年採用了年度警示價（首次出價階段不得高於8萬6300元的警示價）。

如此一來，上海車牌的身價有望止住去年連續6個月突破「9萬元大關」的上漲勢頭，趨於穩定。

根據最終拍賣結果顯示，當月車牌的最低成交價為8萬7900元，平均成交價為8萬7936元，比上月均價9萬2848元，減少了4912元。

上海自1994年起實施私車牌照額度拍賣，開始對機動車實施總量控制。作為綜合交通管理手段之一，根據「上海市非營業性客車額度拍賣管理規定」，上海通過拍賣方式分配中心城區道路通行權，且每年結合交通發展規劃、道路通行狀況、環境承受能力和市民實際需求等因素，確定非營業性客車額度的投放總量。

2018年上海將投放非營業性客車額度13萬個，然而面對每月動輒超20萬人的競拍者，滬牌依然顯得僧多粥少。當月中標率僅為5.4%，仍處較低水平。