南京GDP躍進 晉身兆元俱樂部

2018-01-22 02:09 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



南京代市長藍紹敏昨在「政府工作報告」中通報，五年來，南京市GDP（地區生產總值）連跨4個千億，達到11715億元人民幣，GDP年均增速9.3%，人均GDP突破2萬美元，保持全大陸前列，成為大陸第11個進入「萬億（兆元）俱樂部」的城市。該市對2018年的GDP增速目標定於8%。

中新網報導，報告指出，五年來南京一般公共預算收入連跨5個百億台階，總量達到1272億元（人民幣，下同），年均增長11.7%。去年固定資產投資突破6000億元，社會消費品零售總額、民營經濟增加值均突破5000億元。

在經濟保持中高速增長同時，南京產業轉型升級亦取得重大進展。服務業主導地位更加凸顯，河西CBD等一批現代服務業集聚區建設提速，區域金融中心、長江航運物流中心建設取得階段性成效，服務業增加值占地區生產總值比重達到59.7%，現代金融、文化創意等高端服務業成為支柱產業。

戰略性新興產業加快發展，主營業務收入年均增長13%，占規模以上工業比重達到40%，千億級新興產業集群達到6個。傳統產業加快改造提升，化工、鋼鐵等高耗能產業占規模以上工業總產值比重從34.4%下降到31.9%。現代農業建設水平穩步提升，農業基本現代化建設水平躍居全省第一，都市現代農業發展水平居全國第三。

創新驅動成為南京發展中的鮮明底色。藍紹敏介紹，目前全市高新技術企業達到1850家，全社會研發經費支出占地區生產總值比重、每萬人發明專利擁有量均保持全省第一、躋身全大陸前列。蘇南國家自主創新示範區聯動發展格局初步形成，新增高淳、麒麟、白馬、徐庄四家省級高新區，全市各區實現高新園區全覆蓋。「兩落地一融合」工程穩步推進，省產業技術研究院、中德智能製造研究院等一批新型研發機構簽約落地。

同時，南京扎實推進「三去一降一補」工作，房地產市場調控取得階段性成效，累計置換政府債券1696億元，降低實體經濟企業成本超過680億元，120個補短板項目完成投資1490億元。