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大陸央行副行長殷勇出任北京副市長

2018-01-19 15:05聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

北京青年報報導，北京市第14屆人大常委會第44次會議今天（19日）下午召開，決定任命中國人民銀行副行長為北京市副市長。此次任命後，北京市政府領導班子現「一正十副」格局，包括代市長陳吉寧和常務副市長張工、陰和俊、程紅、張建東、王小洪、隋振江、王寧、盧彥、楊斌、殷勇。

殷勇，清華大學自動控制和企業管理雙學士、系統工程博士，哈佛大學公共管理碩士，曾任中國投資公司（新加坡）總經理、大陸國家外匯管理局儲備管理司副司長、國家外匯管理局中央外匯業務中心主任、中國人民銀行行長助理、中國人民銀行副行長。

大陸央行副行長殷勇出任北京副市長。（取自網易）
大陸央行副行長殷勇出任北京副市長。（取自網易）
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