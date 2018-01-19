民企1.98兆 躍居廣東出口之冠

2018-01-19 02:21 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



大陸海關總署廣東分署昨發布統計數據顯示，2017年全年貨物貿易進出口總值6.82兆元（人民幣，下同），年增8%，貿易順差達1.62兆元，其中民營企業出口1.98兆元，首次成為廣東第一大出口主體。

中新社報導，2017年廣東一般貿易比重穩步提升，進出口達3.14兆元，年增14.3%，占全省進出口的46.1%；加工貿易進出口2.53兆元，占37.1%。跨境電子商務進出口441.9億元，年增93.8%，規模居大陸首位。同期，廣東民營企業發展迅猛，2017年進出口3.14兆元，年增14.5%，對全省外貿進出口增長貢獻最大，拉動全省外貿增長6.3個百分點。

2017年廣東深度融入國家「一帶一路」倡議，對沿線國家進出口穩步增長，市場多元化程度提升。全年對「一帶一路」沿線國家累計進出口1.5兆元，年增14.9%。同期對東協、美國和歐盟進出口，均有兩位數增長。

機電產品和勞動密集型產品仍為外貿出口主力。2017年廣東機電產品出口2.86兆元，占廣東省出口的67.8%；同期，勞動密集型產品出口9108.5億元，占廣東省出口的21.6%。此外，鐵礦砂、原木、成品油等大宗商品呈現量價齊升態勢。

2017年廣東外貿回穩向好的基礎不斷鞏固，發展形勢持續向好。海關人士認為，儘管國際經濟領域仍存在一些不確定、不穩定因素，但在廣東省商務廳及各相關部門積極作為，扎實推進各項外貿穩增長政策措施的努力下，廣東外貿有望延續穩中好轉局面。