宋志平廈門打拚 廣種台灣水果

2018-01-19 02:21 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



「這個桑椹是可以直接摘著吃的，糖分很高，超甜的，各位大哥大姐，可以試試哦！」在福建廈門翔安的「榮傑園」內，台灣創業青年宋志平正在向前往參觀的遊客介紹。

來自台北、祖籍山東萊陽的宋志平，早在2000年就從台灣到大陸打拚。憑著商人敏銳的嗅覺，宋志平毅然決然辭去台灣的工作，在大陸從事多年房地產事業後，如今的他正在廈門翔安「跨界」打拚農業。

為何放棄從事30多年的房地產生意轉行到休閒農業，從零開始打造「四季觀光果園」？

新華社報導，在宋志平看來，一方面，台灣房地產業越來越難經營；另一方面，大陸市場很大，商機無限。宋志平觀察到，幾乎每個到台灣旅遊的大陸遊客，對台灣水果都讚不絕口。台灣休閒農業發展比較成熟，有一定優勢。

「廈門是最適合種植台灣水果的地方之一，它的緯度相當於台灣雲林，氣候條件非常棒，特別適合種植台灣的各種水果。」宋志平說。

2012年宋志平選定廈門翔安鬥門自然村，承租了200多畝地，開啟自己全新的創業旅程。為了差異化經營，宋志平將果園打造成「四季觀光果園」。

「我請教了很多台灣專家，他們都覺得我很傻很天真。」宋志平說，「因為一個園區要種植這麼多品類的水果，種植難度太大了。再有，從成本效益來講，也是很低的。」宋志平說。

得益於兩岸現代農業交流，宋志平一批一批地請台灣專家到園內指導：改造土壤，監測水質，馴化品種…經過五年多精心培育，現在他的觀光園內已經成功種植了20多種台灣水果：木瓜、火龍果、西瓜紅芭樂、黃金百香果、牛奶蜜棗、鳳梨、釋迦等等。

隨著大陸網際網路經濟飛速發展，宋志平也有自己的計畫。「我們這個算傳統門店，消費者來採摘，覺得好吃，就要求我們送貨。因此，我的目標是在經營好觀光園的同時，網上開店，通過網際網路下單，配送到客戶手上。」

在大陸生活了17年多，宋志平對兩岸社會經濟的變化感觸良多，「大陸現在走出去了，走向世界。大陸不僅經濟上很強大，也很有自信。」

宋志平說，台商的發展離不開大陸對台商的政策性指導和扶持。他也經常鼓勵台灣的年輕人，多來大陸走走，因為「這裡的經濟蓬勃發展，我們可以感受到大陸經濟的動力，還有很多正能量的傳播。」