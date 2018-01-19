平台搭橋 台青搶進東莞創業

2018-01-19 02:21 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



廣東東莞台商協會指出，近年來，協會通過東莞台協青年委員會、東莞台灣青年創新創業服務中心等平台，幫助台灣青年在東莞創業就業，掀起台灣青年到東莞創業的新熱潮。目前該協會的青年委員會已經擁有800多名青年會員，為東莞台協注入新活力。

中新社報導，東莞是台商在大陸最大的聚集地，台資企業眾多。隨著第一代來東莞創業的台商年齡增加，東莞台商接班問題曾一度讓人擔憂。近年來，隨著東莞台協青年委員會、東莞台灣青年創新創業服務中心等平台建立，越來越多的台灣青年來到東莞。

東莞台商協會會長蔡俊宏指出，東莞台協非常重視對台商二代和台灣青年培養。為了幫助台商二代和來東莞創業就業的台灣青年更好地交流和發展，東莞台協建立青年委員會，現在東莞台協青年委員會已經成立五個分會，目前已有800多個青年會員。

為了鼓勵更多台灣青年到東莞創業，東莞設立台灣青年創新創業服務中心，可以為台灣青年創業團隊提供註册服務、場地辦公、政策資金申請、管理顧問、技術支持、創投融資、市場諮詢等一條龍產業孵化服務。

東莞台灣青年創新創業服務中心執行長林子凱指出，中心在不到一年的時間內，就接到了400多個創新團隊入駐申請，其中大部分是剛從台灣來，擁有核心技術的台灣青年創業者。

蔡俊宏表示，東莞台商企業要傳承和轉型升級就必須培養青年台商和青年幹部。通過東莞台協青年委員會、台灣青創中心等平台，許多台灣青年接觸後發現這裡生活環境、創業環境都很好，互相帶動，就形成創業氛圍。

東莞台協也會為這些台灣青年們提供各種的幫助，讓台灣的青年更快了解大陸幫扶政策，盡快地適應大陸的工作和生活。