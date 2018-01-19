中國張裕收購澳洲酒莊

2018-01-19 02:21 聯合報 中新社



中國張裕收購澳洲酒莊股權交割簽約儀式昨天在阿德萊德舉行。此次張裕斥資超過兩千萬澳元，收購澳洲年度最佳酒莊歌濃酒莊80%的股權。圖為張裕公司董事長周洪江與歌濃酒莊總經理沃里克．詹姆斯．達西在簽約現場。