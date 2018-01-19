2018房地產售價 預計下降

2018-01-19 02:21 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



中國科學院預測科學研究中心發布「2018年中國房地產行業走勢展望」預測報告。報告預計，預計2018年商品房銷售均價為每平方公尺8122元（人民幣，下同），年增3.7%，增幅較2017降低約1個百分點，其中住宅平均銷售價格較2017年年增4.2%，增幅較2017年下降約1.3個百分點。

澎湃析聞報導，2017年受到短期調控政策影響，一線城市以及部分二線城市的住房需求有效遏制，市場價格趨穩，部分地區價格回落，三線城市的市場交易較活躍。 2018年宏觀經濟運行仍存在諸多不確定性，房地產市場仍處於下行周期，諸多因素相互作用影響房地產市場的發展趨勢。

長期來看，中共十九大報告明確了住房屬性定位，從長期來看，去投資化是未來房地產市場發展的重要趨勢；住房租賃市場建設與發展將成為房地產市場長效機制建設的重點。

從短期來看，宏觀經濟運行下行壓力大，固定資產投資增速放緩；貨幣政策保持穩健，有利抑制房價快速上漲；房地產市場供給方面，預計房地產市場投資將保持低速增長，新開工面積保持中低速增長，商品房待售面積將有顯著下降，土地供給增加，房地產企業資金開發資金增速較2017年放緩。

房地產市場需求方面，受到限購、限貸等政策影響，預計2018年房地產市場成交量和成交額增幅較2017年將下滑；房地產市場調控主基調仍將延續；在房地產市場預期方面，據調查，部分金融機構和房地產企業預期2018年房地產市場將呈現下降態勢，房價將基本維持在現有水平不變。

在各項因素綜合作用下，預計2018年的商品房價格增長速度將下降。在房地產投資方面，預計2018年房地產開發投資完成額約為11兆6509億元，年增5.7%。在房地產需求方面，預計2018年商品房銷售面積約為17兆9553萬平方公尺，年增6.3%；全國商品房銷售額約為14兆5836億元，年增10.2%。

在房地產供給方面，預計2018年房地產新開工面積約為18兆2089萬平方尺，年增3.9%。在房地產價格方面，預計2018年商品房銷售均價每平方公尺8122元，年增3.7%，增幅較2017降低約1個百分點，其中住宅平均銷售價格較2017年年增4.2%，增幅較2017年下降約1.3個百分點。