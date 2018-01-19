甘肅銀行 香港掛牌上市

2018-01-19 02:21 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



成立六年的甘肅銀行昨在港交所掛牌上市，成為大陸西北區首家上市的城市商業銀行。

新華社報導，這次甘肅銀行共計在全球發行22億12,00萬股H股，其中約90%H股股份根據國際發售發行，10%H股股份在香港公開發售。此次全球發售所得款項凈額，將用於補充甘肅銀行資本金，以支持業務持續增長。

甘肅銀行是甘肅省唯一一家省級法人城市商業銀行，截至2017年6月，甘肅銀行資產總額為2693.55億元（人民幣，下同），一般性存款餘額為1869.32億元，貸款餘額為1181.7億元，均較成立之初增長30倍以上；2011年12月31日至2016年12月31日，甘肅銀行資產規模、存款規模均達到70%以上的複合年增長率。

甘肅銀行董事長李鑫表示，此次上市希望利用香港國際金融中心的平台，更好地完善公司治理，促進業務發展。未來甘肅銀行將繼續堅持綜合化經營、推進特色化發展、聚焦金融前沿技術，持續為客戶和股東創造最大價值回報。

甘肅省委常委、副省長宋亮，省政府副秘書長王鋒，省財政廳廳長張勤和，省政府金融辦主任湯瀾，甘肅銀行黨委書記、董事長李鑫，甘肅省農村信用社聯合社黨委書記、理事長劉青及甘肅銀行股東代表、投資機構代表等共同出席了上市儀式。