大陸發明專利 一年135.6萬件

2018-01-19 02:21 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



中國國家知識產權局昨指出，截至去年底，中國國內（不含港澳台）發明專利擁有量共計135.6萬件，每萬人口發明專利擁有量達9.8件。國家知識產權局新聞發言人胡文輝表示，中國已成為名副其實的智慧財產權大國，未來將著力推動智財權事業的高品質發展。

新華社報導，去年中國發明專利申請量為138.2萬件，年增14.2％，共授權發明專利42萬件；國家知識產權局共受理PCT國際專利申請5.1萬件，年增12.5％。

其中，國內發明專利申請量和授權量提升，分別較2016年增長15.4和8.2%；發明專利申請量和擁有量中，國內比重進一步提高，分別達到90.2%和67.8%；中西部省分發明專利申請增速達到27.4%，高於東部省分16.８個百分點，區域發展更趨均衡。

中國專利品質顯著提升。胡文輝表示，通過實施專利品質提升工程，大力培育高價值核心專利，中國在信息通信、航空航天、高鐵、核能等領域形成一批擁有自主智財權的核心技術。

與國外相比，中國部分領域專利布局仍有差距。在世界智財權組織畫分的35個技術領域中，從維持10年以上的發明專利擁有量來看，大陸國內在29個技術領域中數量少於國外。

胡文輝表示，將進一步強化專利評價品質導向，加大對地方專利品質的考核，採取更加有力的措施，全面促進專利創造、申請、代理、審查、運用和保護各環節的品質提升。