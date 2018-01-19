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服裝「概念店」興起 陸消費新變化

2018-01-19 02:21聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

戴上VR眼鏡模擬看秀、點擊按鈕虛擬試衣、現場體驗定製服裝…，近日中國服裝零售圈出現出不少「新玩法」，集合線上線下，融入科技文化的「概念店」模式正在興起，展現出行業消費新活力。

新華社報導，輕盈的面料、優雅的剪裁，輔之以柔和的色彩，身著夏裝的模特一出場，就帶來了濃濃的春意。不久前，伴隨著新品發布時裝秀，服裝品牌例外宣布同時開啟天貓線上旗艦店與線下定製店。

「這是零售轉型的水到渠成。」例外創始人毛繼鴻說，將線上線下「樣板間」同時啟動，旨在用數字思維和人文理念再造通路，帶給消費者智能化便利和匠心美學洗禮。

對當前服裝業而言，主打線上還是死拚線下已不再是一道單向選擇題。越來越多的品牌開始從融合中找生機。「純電商時代行將結束，未來的商機並非簡單鋪店或將電商比例擴大，一定來自線上線下的融合。」毛繼鴻認為，企業既要藉助電商數據了解消費者，了解自己，也要藉助實體店沉澱品牌，傳遞價值。

這樣的觀點引發業界共鳴。環顧中國服裝業，經歷了通路鋪設過快帶來的「庫存危機」與電商價格戰引發的紅海競爭，越來越多的服裝企業將目光瞄準價值，提升價值的方式之一就是通過融合打造現代供應鏈和商業模式，實現效率與體驗的兼顧。

「這是服裝業把握消費升級新變化的必然結果，也是邁向高品質發展的重要方式。」中國服裝協會會長孫瑞哲說，當電商與實體店化市場競爭為市場合作，新零售大門將打開。

在很多人印象中，創造美的行業，似乎與理性的科技不太沾邊。然而，越來越多的服裝店正被科技加持，展露出濃濃的酷炫風。

輕輕點擊，智慧貨架就能推送喜歡的產品；試穿泳衣，試衣間會呈現沙灘等情景。不久前，服裝企業愛慕集團在北京開設智慧概念店，將人工智慧與零售融合，充滿濃濃的科幻味。

很多傳統店鋪也在進行科技升級。虛擬試衣鏡、智慧量體儀等出現在越來越多的商場服裝店面中，在北京、上海等地大型百貨商場，不少服裝店面都配有自助體驗機，顧客輕掃條碼，衣服尺寸、價格、庫存和穿著效果一目了然。

從科技與產業融合成果來看，服裝業正在從生產製造自動化向生產、銷售鏈條全智慧化躍升。「科技在消費側市場端的應用，將大幅增加用戶體驗與互動。也正是通過提升體驗，企業將更好實現柔性化製造和快速反應。」孫瑞哲認為，在科技與傳統的交互中，服裝業正構築更有想像力的未來。

服裝是文化和藝術。隨著中國消費結構的升級，越來越多的消費者從產品中尋求文化和心理認同。從賣產品、賣服務到輸出文化，是大多數服裝品牌的轉型方向。在近幾年的服裝零售店中，文化元素越來越多，有的甚至成為集服裝、讀書、茶藝等為一體的生活空間，大打跨界牌。

例外就用一家名為「方所」的書店迅速在文藝青年中走紅。毛繼鴻認為，企業要把視角擴展到生活。開設「方所」，就是提供一個文化和藝術的平台，讓消費者找到衣服之外的更多認同感。

不只是例外，依文、之禾等服裝品牌也成立了生活空間概念店，將生活美學融入商業之中。「有文化內涵的品牌才有生命力，長久的韌性。我們願意與文化做更親近的接觸，使消費者購買產品不僅是一種物質消費，也是精神收穫。」服裝品牌愛慕集團董事長張榮明說。

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